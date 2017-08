MOSTRA DEL CINEMA VENEZIA 2017/ News, a Robert Redford e Jane Fonda il Leone d'Oro alla Carriera

74ma mostra del Cinema di Venezia (Foto: da Facebook)

Si apre oggi la 74ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La prima grande novità riguarda l'assenza di una madrina: toccherà ad Alessandro Borghi inaugurare e concludere il Festival. Diventato famoso con "Non essere cattivo", l'attore si è fatto apprezzare in Suburra, al punto tale da essere premiato come rivelazione dell'anno. Stasera dunque condurrà la serata di apertura, il 9 settembre quella di chiusura. L'altra grande novità riguarda la presenza in gara per il Leone d'Oro di più tre film italiani: non accadeva dal 2010. Di fatto si tratta della prima volta nel secondo mandato di Alberto Barbera da direttore che l'Italia riesce a piazzare quattro film nella sezione principale del Festival. In concorso "The Leisure Seeker" di Paolo Virzì, "Ammore e malavita" dei Manetti Bros., "Hannah" di Andrea Pallaoro e "Una famiglia". La truppa italiana annovera anche quattro film in Orizzonti. L'Italia anima la 74ma Mostra con 11 lungometraggi, 9 documentari, 1 mediometraggio, 4 cortometraggi e una serie tv (Suburra, la prima produzione italiana targata Netflix).

IL TRIBUTO DOVEROSO A JANE FONDA E ROBERT REDFORD

Jane Fonda e Robert Redford saranno tra i protagonisti della 74ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. I due attori riceveranno il Leone d'Oro: il primo settembre stringeranno il trofeo nella Sala Grande, prima della proiezione del film di cui sono protagonisti, "Our Solus at Night", targato Netflix e Fuori Concorso al Festival. Il direttore Alberto Barbera ha spiegato la scelta di premiare Jane Fonda: «Il Leone d'Oro alla Carriera è il tributo doveroso all'impegno personale e alle brillanti qualità di un'interprete che ha saputo dar vita a personaggi indimenticabili, controversi e disparati, dando prova di un'incessante capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele a se stessa, ai propri valori, al proprio indiscusso talento d’artista». Del fondatore di Sundance, invece, ha evidenziato «rigore, intelligenza e grazia», che unite al suo talento gli hanno permesso di «realizzare film su tematiche a lui care e aprire la strada ad altri registi indipendenti al pari di sé».

