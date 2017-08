NEED FOR SPEED/ Su Rai 4 il film con Aaron Paul e Imogen Poots (oggi, 30 agosto 2017)

il film d'azione nella prima serata di Rai 4

SCOTT WAUGH ALLA REGIA

Need for speed, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione che ha visto la produzione tra USA, Italia, Regno Unito e Filippine nel 2014 per la regia di Scott Waugh, che è anche produttore esecutivo del film, la casa di produzione è la Electronic Arts, madre di altri celebri titoli di videogame. Non a caso, Need for Speed nasce come franchisee video ludico. In Italia la distribuzione è curata dalla 01 Distribution. Protagonista della pellicola è Aaron Paul, il famoso Jesse Pinkman nella serie televisiva Breaking Bad, grazie alla quale ha vinto tre Emmy Awards, affiancato dalla bella Imogen Poots, già vista in Green Room e That Awkward Moment. Non mancano grandi nomi nel film, come Michael Keaton nel ruolo di Monarch e la bella Dakota Johnson nel ruolo di Anita. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NEED FOR SPEED, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film narra la storia di Tobey, un giovane meccanico con la grande passione delle auto e delle corse. Nella sua officina costruisce proprio auto da corsa, insieme ai suoi amici, che sono anche i suoi collaboratori più stretti. Nel mondo delle corse Tobey è abbastanza conosciuto, in quanto le gare a cui partecipa gli fruttano un po' di denaro utile per pagarsi i conti e il mutuo del garage in cui lavora. Un giorno Dino, esperto pilota, propone al protagonista un lavoro, Tobey deve portare a temine la costruzione di una Mustang. Quest'auto gli permetterà di trattenersi un quarto della cifra che deriverà dalla sua vendita. Ma Tobey commette l'errore di provare l'auto in circuito, raggiungendo le 234 miglia orarie.

Dino quindi sfida Tobey e il suo amico Pete con una posta in gioco abbastanza rischiosa, in caso di vittoria, la parte del perdente sarebbe stata completamente assorbita dal vincitore. Dino commette una scorrttezza nei confronti di Pete, senza soccorrerlo. Così Pete muore e Tobey deve scontare due anni di carcere. Entra quindi in scena Julia, una giovane appassionata di motori come il protagonista e, dopo che quest'ultimo ha scontato la sua pena, compra la Mustang e si iscrive a una nuova clandestina, sapendo di trovarci Dino. L'antagonista mette sulle tracce dei due dei cacciatori di taglie per evitare che partecipino alla gara. Arriva persino a investire Julia con un camion, ma è Anita, la sorella di Pete, che consegna l'auto con cui Dino ha ucciso suo fratello. Inizia allora un testa a testa avvincente, durante il quale interviene anche la polizia, Tobey finalmente riesce a battere Dino e finalmente ad averla vinta.

