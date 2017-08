NINA ZILLI/ Il suo messaggio per i terremotati (Battiti Live)

Nina Zilli foto

NUOVO ALBUM PER L'ECCENTRICA CANTANTE

Nina Zilli sarà una delle cantanti ad esibirsi all'ultima tappa del Battiti Live, l'evento promosso da Radio Norba e che viene trasmesso stasera da Italia 1. Le stelle della musica arrivano a Taranto e tra queste ci sarà Nini Zilli. Dopo l'estate impegnatissima della cantante, ci sarà un autunno altrettanto movimentato per la Zilli dato che a settembre uscirà il suo nuovo album e cioè Modern Art, su etichetta Universal Music Italia. Nel nuovo lavoro si mescoleranno sonorità urbane con quelle tipiche giamaicane. Le tracce inedite saranno 11 e verranno anticipate dal singolo Mi hai fatto fare tardi. Presente in questo quarto album ci sarà, nel booklet, tutta la raccolta dei testi delle canzoni scritti a mano e illustrati da lei personalmente con il suo stile vintage. La Zilli, in questo modo, ha fatto un regalo speciale al suo pubblico e non sta più nella pelle dato che potrebbe consacrarsi, definitivamente, come star della musica italiana.

NINA ZILLI, IL MESSAGGIO PER ISCHIA

Nina Zilli, recentemente, ha voluto lanciare anche un messaggio di solidarietà per quello che è accaduto a Ischia il 21 agosto, quando l'isola è stata devastata da un terribile terremoto. "Ischia è una delle perle d'Italia. Quando succedono queste tragedie, noi come popolo sappiamo rimboccarci le maniche e far tornare tutto com'era. Il mio pensiero va a voi, torniamo tutti a visitare l'isola e sosteniamo così gli ischitani. Non vedo l'ora di tornare e di stare benissimo, come sempre" sono state le parole della Zilli. Ormai, sta per uscire il nuovo disco della cantante, elaborato proprio nell'isola preferita da Bob Marley e che conta anche una canzone che sarà un vero e proprio omaggio a Ornella Vanoni. Modern Art è un vero e proprio bilancio della sua carriera e oggi Nina è diventata un vero e proprio volto pop, anche grazie al suo ruolo di giudice a Italia's got talent, per ben tre stagioni.

