Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 30 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 30 AGOSTO 2017 A LETTEMIELE

Tra i campi dell'oroscopo di Paolo Fox che sono sempre tra i più apprezzati dal pubblico c'è quello dell'amore. Andiamo quindi a vedere in questo senso come si è espresso il noto astrologo sulle frequenze di LatteMiele. Non bisogna riservare il nervosismo in amore per quanto riguarda l'Ariete che ha un periodo di bella energia e grande vitalità. Il Toro deve analizzare con attenzione i rapporti nati ad agosto che si risolveranno in positivo o in negativo nei prossimi giorni. Alcuni stanno vivendo un periodo di crisi di coppia con il partner che si vede da molto meno tempo. I Gemelli vivono una giornata importante d'amore con Saturno opposto che chiude però più di una situazione. Venere è stata a lungo nel segno e deve verificare con attenzione la tenuta di una storia d'amore importante. Bisogna capire se ci sarà una svolta. Il Leone deve avere successo in amore soprattutto se si ha un rapporto importante e duraturo.

I SEGNI AL TOP

L'Ariete vive di una bella energia, ma potrebbe vivere un calo tra domani e venerdì. Bisogna evitare di avere fretta e di ritrovarsi a cercare alcune situazioni un po' particolari. Anche il Toro vive alcuni rapporti importanti e altri devono fare attenzione a quello che nasce in questo mese di agosto che potrebbe essere importante. Anche i Gemelli sono in un momento in cui hanno tante cose da fare. Saturno opposto combina dei guai, ma a questi si può rimediare con la forza e la determinazione. E' sicuramente un momento davvero importante e nel quale si deve cercare di essere sempre concreti. Anche il Cancro si interroga sull'amore per cercare di capire se quello nato in questo periodo diventerà qualcosa molto importante o lo è meno di quanto si crede. L'approccio con la realtà è davvero interessante, più diretto e fantasioso. Deve ritrovare un po' se stesso, ma di certo è un momento di grande relax.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a vedere da vicino come è cambiato l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele andando a fare il paragone tra quanto accaduto ieri e quello che potrà accadere domani. L'Ariete si sente più positivo, riuscendo a ritrovare il tempo che aveva perso precedentemente per diversi motivi. E' un mese importante settembre e continuano a porsi le basi per riuscire a trovare delle giuste soluzioni. La Bilancia si sta ritrovando e questi sono giorni importanti per chiarire posizioni davvero difficili che in passato sono state rimandate. Il Sagittario è positivo e cerca di prendere al balzo diverse situazioni particolari che negli ultimi periodi hanno creato un po' d'ansia. I pianeti favorevoli stanno regalando dei sorrisi molto importanti. L'Acquario si è rialzato dopo un periodo molto importante e sta cercando di trovare alcuni momenti in cui le cose si potrebbero realizzare in maniera molto positiva.

