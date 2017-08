PROMISED LAND/ Su Rai Movie il film con Matt Damon e John Krasinski (oggi, 30 agosto 2017)

film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE MATT DAMON

Promised Land, il film in onda su Rai Movie ogi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2012 che è stata diretta da Gus Van Sant ed interpretata da Matt Damon che veste i panni di Steve Butler, il protagonista del film. La sceneggiatura di Promised Land, basata sulla storia del romanziere statunitense Dave Eggers, è stata realizzata a quattro mani da Matt Damon e John Krasinski, l'altro attore protagonista del film che interpreta il personaggio di Dustine Noble. I diritti per la produzione della pellicola vennero acquisiti solo nel febbraio del 2010. Fu Krasinksi il primo ad abbozzare la sceneggiarura, pagando lo scrittore Eggers per acquisire il diritto a raccontare la sua storia. Matt Damon intervenne sulla sceneggitura solo in un secondo momento. In un primo momento Damon avrebbe anche dovuto dirigere il film, ma dovette rinunciare al progetto. La regia venne così affidata a Gus Van Sant. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PROMISED LAND, LA TRAMA DEL FILM

Steve Butler è un giovane e promettente agente di commercio per conto di un'azienda che opera del campo energetico. In compagnia di una sua collega viene inviato a McKinley, un piccolo paesino della provincia americana. Il loro obiettivo è quello di acquistare diversi appezzamenti di terreno dagli abitanti del paesino. L'azienda per la quale lavorano, la Global, ha intenzione di utilizzare quei terreni per estrarne del gas naturale. L'operazione comporterebbe ingenti danni all'ambiente circostante. Arrivati a McKinley i due, almeno all'inizio, riescono a convincere con estrema facilità i residenti a cedere i loro terreni. Il motivo è legato alla crisi economica attraversata dal paesino. Con passare dei giorni il raggiungimento del loro obiettivo sarà osteggiato da Dustin Noble, un avvocato ambientalista, e da Alice, un insegnante del posto di cui Steve si innamorerà. In realtà Noble altri non è che un dipendente della Global accortosi dell'inganno perpetrata dall'azienda. La Global avrebbe mascherato i reali danni ambientali che le trivellazioni avrebbero prodotto in quella zona. Quando Steve scopre le reali intenzioni dell'azienda non esita ad informare i cittadini di McKinley. Deciderà così di lasciare il suo lavoro e trasferirsi nel paesino, cambiando radicalmente la sua visione di vita.

