RIKI/ La generosa donazione pro Amatrice (Battiti Live)

Sul palco ricavato sulla Rotonda del Lungomare di Taranto si chiude l’edizione 2017 dei Battiti Live, manifestazione organizzata da Radionorba e trasmessa nella prima serata di Italia 1. Un evento conclusivo che vedrà la partecipazione di tanti protagonisti di questa estate musicale italiana tra cui Riccardo Marcuzzo meglio conosciuto con il nome d’arte di Riki. Tuttavia negli ultimi giorni il secondo classificato dell’ultima edizione di Amici è stato oggetto di un gossip secondo il quale ci sarebbe stato del tenero tra lui ed il ballerino Andreas Muller ipotizzando, quindi, anche una loro omosessualità. Pronta la replica di Riki che ha voluto pubblicare un post nel quale ironizza sul presunto scoop chiedendosi in maniera beffarda perché non possa esserci amicizia tra lui e Andreas: “Per i giornali ho avuto tantissime storie. Ci rimanevo male e non capivo… Ma oggi mi sveglio e leggo in giro… che finalmente ci hanno preso... Era partito tutto quella notte fino ad arrivare qui… Poi abbiamo viaggiato e siamo stati sempre insieme… ti amo dancer… Grazie davvero, parole stupende (il riferimento è al presunto scoop).. Ma poi perché non possono esistere le amicizie?”.

Riccardo Marcuzzo negli ultimi giorni è stato protagonista di un gesto quanto mai generoso e nobile. Infatti, il giovane artista più volte accusato durante la sua esperienza ad Amici di essere immaturo, ha voluto donare il montepremi ottenuto per il secondo posto ottenuto nel famoso talent condotto da Maria De Filippi, alla popolazione terremotata di Amatrice. Lo ha annunciato lo stesso cantante per mezzo di un post pubblicato su Instagram nel quale si legge: “Ci tenevo a dirlo oggi sul palco ma il concerto di Amatrice è stato spostato e purtroppo non potrò farne parte. Ad inizio maggio parlai di questa mia volontà agli autori, a mio padre e ai ragazzi in casetta. Al tempo la vittoria era soltanto un'ipotesi, un'idea che se si fosse però concretizzata avrebbe reso realtà tutte quelle parole. Ora sto facendo della mia passione un lavoro, sono fortunato e mi sento in dovere di restituire. Nel mio piccolo devolvo tutto il montepremi vinto ad Amici per poter aiutare, per quanto possibile, i ragazzi di Amatrice e le loro famiglie. Scrivere su un social queste cose per alcuni potrà sembrare sbagliato, ma vi prego, penso che in mezzo a tanti contenuti frivoli sia corretto dare qualche volta un buon esempio. Un abbraccio infinito, forza e ci vediamo presto!”.

