Renée Sutton ed Eliot Cohen si sposano/ La spiaggia di Monopoli ospiterà il lussuoso matrimonio

Venti milioni di euro, sembra che questi saranno i soldi spesi dalle famiglie di Renée Sutton ed Eliot Cohen per mettere in piedi quello che è stato annunciato come il matrimonio dell'anno, almeno per lo sfarzo. La giovane coppia ha scelto l'Italia per la loro cerimonia e, in particolare, la spiaggia di Monoli a Bari. La figlia di uno degli immobiliaristi più famosi di New York e il suo giovane fidanzato si diranno sì proprio domani, 31 agosto, in un'area messa già sotto sorveglianza da un imponente gruppo di guardie del corpo e non solo. Intorno alla cerimonia c'è grande attesa ma, soprattutto, grande fermento visto che i due hanno ordinato fiori che stanno arrivando direttamente dall'Olanda per un totale di otto tir, hanno assunto uno staff di 300 persone per i preparativi e 35 persone tra truccatori, costumisti e fotograti. Come se questo non bastasse, anche le persone in "cucina" dovranno darsi da fare visto che il menù è lungo venti pagine.

TUTTI I NUMERI DI UN MATRIMONIO DA MILLE E UNA NOTTE

Sono questi i numeri del matrimonio dell'anno che vedrà all'altare Renée Sutton ed Eliot Cohen, coppia di stretta osservanza ebraica. Anche il rito sarà rigorosamente ebraico e per questo, insieme agli addetti ai lavori, arriveranno in Puglia anche un rabbino e sette assistenti. Ne consegue che la location è stata studiata ad hoc con tanto di baldacchino sugli scogli, la huppa, e tutte le pietanze saranno di osservanza ebraica con tutte le portate preparate in una cucina in tensostruttura di mille metri quadrati. A cucinare per gli sposi ci saranno il resident chef di Borgo Egnazia, Domenico Schingaro, lo chef Antonio Scalera e il consulente ebraico Giovanni Terracina.

