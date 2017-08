Rosy Abate, La serie / News e anticipazioni: l'"incognita" Marco Bocci

Giulia Michelini è Rosy Abate

Andrà in onda a settembre Rosy Abate - La serie, la fiction di Canale 5 spin-off di Squadra Antimafia. Nel cast, Giulia Michelini, Raniero Monaco di Lapio, Francesco Ricci, Paola Michelini, Bruno Torrisi, Mario Sgueglia, Paolo Bernardini, Chopin Yoahnn, Stella Sabbadin, Sofia Pellegrino, Augusto Zucchi e Ciro Esposito. Presenti anche Valentina Carnelutti (Veronica Colombo) e Paolo Pierobon (Filippo De Silva), che a quanto pare ricopriranno due ruoli-chiave. Non ancora confermata la presenza di Marco Bocci, attualmente impegnato sul set della seconda stagione di Solo. "I miei sono ruoli sempre molto interessanti – dichiara a TV Sorrisi e Canzoni – perché interpreto personaggi complessi, con molte sfaccettature, che hanno dentro anche lati oscuri. Non sono dei buoni a tutto tondo, i protagonisti a cui certe fiction ci hanno abituati". La descrizione corrisponde: Domenico Calcaterra è l'antieroe per eccellenza. Quanto ai progetti futuri, Bocci passerà a breve dall'altra parte della cinepresa: "Sono diciotto anni che faccio l'attore, otto a teatro e gli altri in TV. A 38 anni se non seguo questo mio istinto non lo faccio più".

LE ANTICIPAZIONI

Rosy Abate ha definitivamente messo da parte il suo passato. Dopo aver simulato la sua morte e assunto una nuova identità [quella di Claudia, N.d.R.], conduce finalmente una vita normale. Si è trasferita in Liguria, lavora come cassiera ed è fidanzata con Francesco, che ignora del tutto i suoi retroscena da capo-clan. Ma il ricordo di quello che è stato ancora la attanaglia: non può dimenticare la sua migliore amica Claudia Mares, rimasta uccisa a seguito di un drammatico incidente. Ed ecco che il passato torna a fare capolino: due mafiosi la contattano per darle informazioni circa una verità a lei molto cara. Come siano riusciti a rintracciarla, resta un mistero. Quel che è certo è che Rosy non può trattenersi dall'accettare l'incontro. Ad affiancarla in questa difficile transizione, anche Filippo De Silva, che avrebbe tratto in salvo suo figlio prima che fosse troppo tardi. Sarebbe stato lui, infatti, a tenere nascosto il bambino per tutto questo tempo, smentendo una delle teorie che vorrebbero il piccolo Leonardo morto per mano di Veronica Colombo.

