SAMUEL/ A settembre nuovo singolo e video (Battiti Live)

Samuel, Battiti Live foto

IN ARRIVO IL NUOVO SINGOLO

Mercoledì 30 agosto si chiude a Taranto il grande evento di Battiti Live che ha richiamato all'attenzione milioni di telespettatori e che ha riempito le piazze. L'ultima puntata sarà trasmessa da Italia 1 in prime time sotto la guida di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci e a salire sul palco sarà, tra gli altri, Samuel, l'ex cantante dei Subsonica, che chiuderà la lunga lista di nomi nazionali e internazionali tra cui Gue Pequeno, The Kolors, Alessio Bernabei e i Sud Sound System. Samuel sta vivendo un periodo molto importante della sua carriera e qualche giorno fa ha pubblicato una foto che non lascia spazi a dubbi dato che la didascalia recita che a settembre uscirà il nuovo video e il nuovo singolo. Secondo i fans, il brano sarà La luna piena, scritta con Jovanotti e contenute ne Il codice della bellezza. La canzone è parte dalle musiche del film Indizi di felicità di Walter Veltroni e Samuel ha girato la clip in Sardegna e segue il successo de La risposta, Rabbia e La statua della mia libertà.

SAMUEL, TUTTE LE SUE PASSIONI

Samuel Umberto Romano, conosciuto come Samuel, è un cantautore e chitarrista italiano e frontman del gruppo dei Subsonica. Oltre al suo gruppo, Samuel ha suonato con molti altri frontman di altri gruppi musicali come Antonella Ruggiero, Franco Battiato, Cristina Donà e i 99 Posse. Nel 2016 ha iniziato la sua carriera da solista. Samuel ha la passione per le due ruote, ereditata dal padre e oggi guida anche moto d'epoca. "0ggi ho una moto in ogni città" ha dichiarato al Corriete.it. Sempre al sito, Samuel ha ammesso di aver maturato la passione per la musica fin da bambino, quando riusciva ad arrivare al mondo grazie alla voce. Le sue prime esibizioni sono state nell'androne del palazzo dove viveva, insieme al fratello che suonava. Per Samuel la musica è sempre stato un modo per autoanalizzarsi. Cerca l'ispirazione ascoltando musica, leggendo giornali, pescando e riposando su un'amaca. Nonostante abbia ammesso che i Subsonica torneranno, per ora sembra concentrato tutto sul suo progetto solista anche se non è facile ricominciare da zero a 45 anni.

