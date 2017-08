SOGNANDO MANHATTAN/ Su Rai 1 il film con Julianna Guill (oggi, 30 agosto 2017)

Julianna Guill in Sognando Manhattan

JULIANNA GUILL NEL CAST

Sognando Manhattan, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola televisiva di genere commedia sentimentale dal titolo originale Summer in the City che è stata realizzata nel 2016 da Tina Pehme e Kim Roberts per la regia di Vic Sarin mentre nel cast figurano giovani artisti nord americani come Julianna Guill, Marc Bendavid, Vivica A. Fox, Natasha Henstridge, Maria Sokoloff e Andrea Brooks. La principale interprete di questo film tv è l’attrice statunitense Julianna Guill nata a Winston - Salem nel mese di luglio del 1987. Diventata famosa soprattutto per aver fatto parte del cast della pellicola Venerdì 13, ha esordito sul grande schermo nel 2004 interpretando il ruolo di Jane nel cortometraggio Be Good Daniel. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SOGNANDO MANHATTAN, LA TRAMA DEL FILM

Il film è incentrato intorno alla storia di una giovane donna di nome Taylor che abita in una piccola cittadina di provincia e che grazie al suo lavoro si ritrova di punto in bianco a vivere a New York. Taylor infatti è da sempre abituato alla vita tranquilla e non caotica della provincia ma grazie a questa importante promozione viene scelta per gestire un importante negozio di New York. Se all'inizio l’idea di cambiare completamente lo stile di vita e le proprie abitudini la allettavano molto, successivamente le cose per lei non vanno per il verso giusto. Appena arrivata a New York infatti, Taylor aveva cercato in tutti i modi di conformarsi alle giovani newyorkesi cercando e forzando di adattare quella che era la sua personalità e il suo modo di fare ai modi di una giovane donna che vive in una grande città come New York. Tuttavia i risultati che ne vengono fuori sono pressoché deludenti, in quanto incapace di cambiare radicalmente non soltanto i suoi modi di fare ma anche e soprattutto il suo carattere. Anche sotto il profilo professionale i cambiamenti che Taylor aveva cercato di portare all’interno del negozio di cui doveva occuparsi della gestione non avevano ottenuto il successo sperato. Tutta questa serie di esperienze negative mandano in crisi Taylor la quale però inizia a convincersi che a questo punto è meglio provare ad essere se stessi, senza fingere di voler sembrare qualcosa di diverso, ma piuttosto facendo emergere la propria personalità e le proprie personali inclinazioni. Tutto ciò porterà ad un punto di svolta nella vita di Taylor la quale da questo momento sarà inondata da una serie di successi sotto il profilo professionale ma anche nella vita privata le cose inizieranno a girare per il verso giusto.

