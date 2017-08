SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 30 agosto: Finn morirà?

Squadra Speciale Cobra 11

Squadra Speciale Cobra 11, la serie tv che racconta le avventure di una coppia di ispettori della Kripo Autobahn, sezione fittizia della Polizia autostradale tedesca, è giunta al finale di stagione. Gli episodi che andranno in onda questa sera, mercoledì 30 agosto, a partire dalle 21.15 su Raidue, saranno gli ultimi di quella che, nella programmazione originale, è la quarantesima stagione formata da dodici episodi. Squadra Speciale Cobra 11, in realtà, è composta da un numero maggiore di episodi che, tuttavia, Raidue, almeno per il momento, non trasmetterà. La stagione, così, si concluderà con i due episodi odierni. Cosa accadrà, dunque, agli agenti Semir e Paul nel finale di stagione? Prima di scoprire tutte le anticipazioni di due episodi che, come è già accaduto nelle serate precedenti regaleranno emozioni e colpi di scena, vi ricordiamo che Squadra Speciale Cobra 11 sarà visibili sia su Raidue che in diretta streaming, grazie al portale RaiPlay, sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone cliccando qui.

LE TRAME DEGLI EPISODI IN ONDA

Per i fans di Squadra Speciale Cobra 11, gli episodi in onda questa sera, sono assolutamente imperdibili. Paul e Semir, infatti, saranno alle presi con due, nuovi, difficili casi da risolvere. Nel primo episodio della serata, intitolato “Intuito contro speranza”, Semir e Paul daranno la caccia a Diana Engels, un’indiziata di omicidio. Dopo una lunga ricerca e pericolose indagini, i due agenti riusciranno a trovarla ma, al momento dell’arresto, saranno assaliti da forti dubbi sulla sua colpevolezza credendo che il vero colpevole possa essere il marito di Diana. Jenny Dorn, così, si infiltrerà in una clinica a cui l’uomo è legato da pericolosi affari per scoprire cosa si nasconde dietro i suoi traffici. Semir e Paul, così, riusciranno a scoprire la verità? Nel secondo ed ultimo episodio della serata intitolato “Il lato serio della vita”, la sorella minore di Finn sarà ferita da uno spacciatore. Il fatto accadrà proprio gli occhi di Finn che, a causa di una profonda crisi etica e personale, si metterà seriamente in pericolo. Cosa accadrà a Finn?

