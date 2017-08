STASH & I THE KOLORS/ Il giudizio sui talent (Battiti Live)

Stash & The Kolors a Battiti live

LA SVOLTA SENTIMENTALE

Questa sera, mercoledì 30 agosto 2017, su Italia 1 viene proposto un nuovo ed imperdibile appuntamento con la grande musica ed in particole con la tappa di Taranto della rassegna musicale Battiti Live. Una manifestazione organizzata e voluta da Radionorba e nella quale si esibiranno tutti i grandi protagonisti di questa estate musicale come nel caso di Stash e i The Kolors. Una band che nonostante la giovane età, ha saputo conquistare una fetta importante di pubblico grazie a brani decisamente ‘orecchiabili’ come quelli contenuti nell’ultimo album intitolato You pubblicato nello scorso mese di maggio. Proprio questo mese per il leader del gruppo, Stash, ha rappresentato una vera e propria svolta visto che dopo dieci anni è arrivato al capolinea il rapporto d’amore che lo teneva legato a Carmen Fiorentino. Un cambiamento che Stash ha voluto annunciare durante un’intervista rilasciata alla rivista Grazia evidenziando: “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”.

STASH E I THE KOLORS, I MIGLIORI TALENTI ITALIANI

Stash e i The Kolors vengono considerati tra i migliori talenti emergenti presenti nel panorama musicale italiano. La loro è una stella che ha potuto incominciare a brillare grazie alla fortunata partecipazione al talent di Canale 5, Amici. Nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista IoDonna in occasione della pubblicazione del nuovo album, Stash ha parlato dei talent riportando la sua opinione sulla loro efficacia: “Il talent è una macchina strana, amplifica tutto quello che fai, è una vetrina, sta a te usarlo nel migliore dei modi e far capire che hai una tua credibilità artistica anche dopo. Soprattutto Amici è seguito da tantissime persone e ha un target abbastanza variopinto, che va dalla nonna alla nipotina. Per me, quindi, è stato uno strumento per imparare a tradurre in un linguaggio adatto a persone di diversa età ciò che eravamo noi all’epoca, cioè la resident band che suonava a Le Scimmie tutte le sere per un pubblico ristretto. È una cosa che ho chiesto spesso a Emma: come si fa a togliersi di dosso l’etichetta di quello che è uscito da un talent? Ma non l’ho mai chiesto per screditare quel genere di programmi, io con Maria e Amici ho tutt’ora un buonissimo rapporto, solo voglio dire la mia anche fuori da quel contesto e credo si possa”.

