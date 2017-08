STEFANO DE MARTINO E GILDA AMBROSIO / Foto, weekend d’amore a Mykonos: baci e coccole per la coppia

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio - Foto Chi

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio escono allo scoperto. Il ballerino napoletano e la stilista, creatrice insieme all’amica Giorgia Tordini del marchio Attico, si sono concessi un weekend a Mykonos. Dopo essere stati beccati insieme ad Ibiza, la nuova coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi nell’esclusiva location di Mykonos dove Gilda ha trascorso diversi giorni di vacanza con gli amici di Stefano, Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. Stefano De Martino, dopo aver lasciato Ibiza per tornare in Italia e partecipare ad alcuni eventi, è volato in Grecia in compagnia della coreografa e sua amica Macia Del Prete. Stefano e Gilda si sono così rivisti in quel di Mykonos dopo diversi giorni trascorsi lontani. Come provano le foto pubblicate dal settimanale Chi, nonostante la presenza degli amici e dei tanti turisti presenti a Mykonos, molti dei quali anche italiani, i due si sono concessi baci, abbracci e coccole. La storia tra l’ex marito di Belen Rodriguez e l’ex di Andrea Rosso, figlio del patron della Diesel e fratello di Stefano, compagno di Francesca Chillemi, va avanti da un mese e mezzo. Il feeling tra i due è evidente: Stefano De Martino, dunque, ha finalmente ritrovato l’amore?

TUTTO SULLA NUOVA COPPIA

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sono conosciuti durante un weekend ad Ibiza dove la stilista è arrivata in compagnia di alcuni amici di Stefano. Tra i due il feeling è stato immediato come testimoniano le foto che circolano sui social. Dopo Ibiza, i due si sono rivisti in Italia per poi trascorrere un nuovo weekend alle Baleari. La coppia, però, finora, è sempre stata beccata in compagnia degli amici. Per il momento, infatti, Stefano e Gilda non si sono ancora concessi un weekend a due. Al momento, dopo i giorni trascorsi a Mykonos, la coppia si è separata nuovamente. Lei, per lavoro, è volata prima a Parigi e al momento si trova a Londra. Lui, invece, è volato a Berlino per un evento sulla danza. La coppia, dunque, tornerà a vedersi in Italia? I fans del ballerino, nel frattempo, si dividono tra chi approva la nuova fiamma e chi, invece, avrebbe voluto vedere Stefano nuovamente accanto a Belen. Ad oggi, però, il ballerino non ha ancora ufficializzato tutti: la coppia uscirà ufficialmente allo scoperto il prossimo 3 ottobre, giorno del compleanno di Stefano?

