THE GOOD SHEPHER - L'OMBRA DEL POTERE/ Su Iris il film con Robert De Niro (oggi, 30 agosto 2017)

il film drammatico in prima serata su Iris

ROBERT DE NIRO ALLA REGIA

The good shepherd - L'ombra del potere, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dramamtica con il titolo in lingua originale The Good Shepherd che è stata prodotta nel 2006 e diretta dall'attore americano Robert De Niro. Nel cast troviamo tante star del mondo del cinema di Hollywood, come Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie, Joe Pesci, Billy Crudup e Alec Baldwin. The good Shepard-l'ombra del potere è uscito nei cinema americani nel marzo del 2007. Le vicissitudini di Edward Wilson ricalcano la vita reale dell'agente James Angleton, che negli anni del dopoguerra divenne un alto funzionario della CIA. Robert De Niro, che ha diretto la pellicola, ha voluto lasciare per se una piccola parte interpretando Bill Sullivan, personaggio ispirato al vero fondatore della CIA, l'agente Donovan. Il fulcro centrale attorno alla trama di The Good Shepard è rappresentato dalla storia della CIA, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale fino al dopo guerra. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE GOOD SHERPHERD - L'OMBRA DEL POTERE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è interpretato da Matt Damon, che veste i panni di Edward Wilson, un agente della CIA. Il giovane studia poesia a Yale e poco dopo entra a far parte di una confraternita universitaria composto in maggioranza da futuri membri dell'organizzazione di intelligence americana. Dopo la fine della sua carriera all'Università, Edward verrà trasferito a Londra dove sarà sottoposto ad un severo addestramento che farà di lui un agente della CIA freddo e senza scrupoli. Con l'unico obiettivo di salvaguardare la supremazia statunitense sul resto del mondo, Edward diverrà prima nemico dei nazisti per poi tramutarsi in alleato dei Reich tedesco. Pur di raggiungere i suoi obiettivi professionali ed assecondare i suoi ideali patriottici, Edward arriverà a sacrificare tutta la sua vita privata. Abbandonerà suo figlio e sua moglie ed anche l'unica donna che abbia davvero amato. Sposerà la sorella di un suo amico solo perché aspetta un figlio da lei. Parte della pellicola è poi dedicata alla missione fallimentare della CIA operata in territorio cubano contro Fidel Castro e nota come invasione della Baia dei Porci. La causa del fallimento fu legata alla sconvolgente fuga di notizie che si scatenò all'interno dell'agenzia stessa.

© Riproduzione Riservata.