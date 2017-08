Tempesta D'Amore/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Clara sposerà William?

Tempesta d'amore

Il nuovo appuntamento con i protagonisti di Tempesta d’amore andrà in onda, come sempre, su Rete 4 a partire dalle 19.55. Cosa succederà nell'episodio di oggi, mercoledì 29 agosto? Le anticipazioni rivelano che ritroveremo Andrè ancora alle prese con Susan e Melli, il tutto mentre Desirée ammetterà di aver ricevuto e ascoltato la richiesta di aiuto ricevuta da Adrian con grande ritardo. Contemporaneamente, vedremo Adrian e Clara prendere una decisione molto importante. I due protagonisti della soap, ora che temono per le loro vite, non riescono più a reprimere i sentimenti che provano l'uno per l'altra e, di conseguenza, si lasceranno travolgere dalla passione. Questa storia, naturalmente, darà il via a una vicenda molto romantica ma allo stesso tempo complicata, e nei prossimi episodi i due protagonisti della soap opera si ritroveranno a fare i conti con una situazione del tutto complessa.

DAVID IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DI ANJA

Le anticipazioni per i nuovi episodi di Tempesta d’amore rivelano che a partire dall'episodio in onda oggi, come sempre nella fascia preserale di Rete 4, David comincerà a manifestare insofferenza nei confronti di Anja, con la quale, al momento, deve lavorare fianco a fianco. Questa storia, in un primo tempo, gli creerà non pochi problemi, tanto da costringerlo a chiedere l’intervento tempestivo di Friedrich. Tuttavia, non tutto è perduto, dal momento che Anja, con il suo modo di fare, molto presto creerà l’occasione per fargli cambiare idea. Intanto, Werner non sa ancora che Anja è la nuova direttrice del Furstenhof, di conseguenza, vorrebbe affidare quel ruolo a Susan, dal momento che fra i due è in atto un nuovo i inaspettato riavvicinamento. Clara, dopo aver ceduto all'attrazione che prova per Adrian, verrà finalmente tratta in salvo e in questa occasione accetterà di sposare William.

