UN GIORNO PER CASO/ Su Rai 3 il film con Michelle Pfeiffer e George Clooney (oggi, 30 agosto 2017)

il film commedia in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE GEORGE CLOONEY

Un giorno…per caso, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 30 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 1996 di genere commedia che è stata diretta dal regista statunitense Michael Lynn Hoffman mentre i protagonisti sono due attori di fama internazionale, la bellissima Michelle Pfeiffer e il sex symbol del cinema George Clooney. I film che hanno portato al successo Michelle Pfeiffer risalgono agli anni ottanta e sono "Scarface" e "Le relazioni pericolose", usciti rispettivamente nel 1983 e nel 1988. Molti altri successi cinematografici hanno segnato la carriera dell'attrice e molti sono i riconoscimenti e i premi prestigiosi a lei assegnati. Recentemente la Pfeiffer ha recitato al fianco di Robert De Niro nel film TV "The Wizard of Lies", entrambi gli attori sono stati candidati al premio "Emmy Award 2017" che si svolgerà come ogni anno nella città di Los Angeles a fine settembre. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN GIORNO PER CASO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Melanie Parker è una giovane donna divorziata con figli ed è anche un bravo architetto. Presa da tanti impegni, Melanie ritarda a portare suo figlio Sammy a scuola proprio la mattina in cui è stata programmata una gita in barca. Stessa cosa accade a Jack Taylor, il papà single di una bambina di nome Maggie, che cerca di conciliare al meglio il lavoro e gli impegni familiari. Melanie e Jack si aiutano a vicenda, cercando di prendersi cura dei bambini rimediando così alle assenze di uno dei due. La mattina della gita per sbaglio Melanie scambia il suo cellulare con quello di Jack, è un problema visto che Melanie sta aspettando una telefonata importante da parte di un cliente e Jack attende notizie certe per uno scoop giornalistico. Insieme, decidono di portare i bambini nello stesso asilo, quando Sammy telefona alla mamma per dirle che un compagno ha portato la droga a scuola, la donna contatta Jack e gli chiede di andare all'asilo per portar via Maggie e anche Sammy. L'uomo accetta di tenere i due bambini per qualche ora ma a patto che Melanie badasse anche a sua figlia per tutto il tempo in cui lui sarebbe stato impegnato per una conferenza stampa.

Proprio quando la bambina è con Melanie, la donna la perde di vista un attimo e Maggie scompare misteriosamente. Melanie denuncia l'accaduto alla polizia poi, mentre sta andando da Jack per informarlo della scomparsa di Maggie, viene contattata da un poliziotto che le annuncia di aver ritrovato la bambina sana e salva. Per i due genitori single le giornate sono sempre più frenetiche, e sempre più spesso devono restituirsi favori. Un giorno, in taxi, mentre accompagnano i figli ad un incontro di calcio, Melanie non è tranquilla, è tardi e lei deve presentare un progetto ad un cliente, a sorpresa, la donna decide di mandare all'aria l'appuntameto di lavoro per restare accanto al figlio. Alla partita di calcio c'è pure Eddie, il padre di Sammy, che come al solito non può restare con il bambino perché sta per partire. La stessa sera Jack si presenta a casa di Melanie, ha voglia di rivederla e si inventa una scusa, mentre i due ragazzini giocano insieme e si divertono, Jack e Melanie si baciano per la prima volta... Come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.