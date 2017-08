UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani e Giorgio Manetti, inizia una nuova soap? (Trono Over)

Gemma Galgani

Salvo clamorosi colpi di scena, la nuova stagione del trono over di Uomini e Donne comincerà ufficialmente oggi con la prima registrazione. Le dame e i cavalieri, dopo un’estate di divertimento, si ritroveranno nello studio di Cinecittà per dare il via ad un nuovo anno di amori e conoscenze. Come nelle precedenti stagioni, anche nella nuova ci saranno nuovi protagonisti accanto ai senior storici della trasmissione. L’attesa è tutta per Gemma Galgani e Giorgio Manetti che si ritroveranno dopo aver trascorso lontani la bella stagione. Gemma e Giorgio sono stati i protagonisti assoluti della scorsa stagione. I due, infatti, hanno dato vita ad una vita soap opera durante la quale i due si sono lanciati accuse pesantissime. Dopo aver vissuto una storia d’amore durata otto mesi, Gemma e Giorgio si sono lasciati. A prendere la decisione è stata la Galgani che, non ricevendo da Giorgio l’amore e le attenzioni che si aspettava, ha preferito chiudere. Gemma ha poi trovato nuovamente l’amore accanto a Marco Firpo ma, dopo una breve storia iniziata sul finire della trasmissione e portata avanti per diverse settimane, da qualche tempo sembra essere naufragata. Gemma e Marco non hanno mai ufficializzato la fine della loro relazione ma è probabile che nel corso della prima puntata, i due siano i protagonisti di un confronto con il fantasma di Giorgio all’orizzonte.

GIORGIO MANETTI PROVOCA GEMMA GALGANI?

In attesa di capire cosa succederà, Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano ad essere i protagonisti dei social. Dalla sua pagina Facebook, l’aitante cavaliere ha lanciato quella che, a detta di alcuni fans, rappresenterebbe una provocazione nei confronti della Galgani. “Si migliora per qualcuno, ma non si cambia per nessuno”, ha scritto il Manetti. Gemma, però, non raccoglie mai le provocazioni che i suoi colleghi le lanciano sui social dove si limita a pubblicare foto e post dedicati alle sue fans. Giorgio Manetti che sta anche scrivendo un libro sulla sua vita all’interno del quale ci sarà un capitolo dedicato anche a Gemma Galgani, dunque, sta davvero lanciando frecciatine alla sua ex compagna. Tra i due, dunque, sembra che ci sia ancora qualcosa da risolvere. I due, dunque, ricominceranno a farsi la guerra in trasmissione? I fans della versione senior del programma sperano proprio di no e fanno affidamento sulla presenza di nuove dame e nuovi cavalieri che potrebbero rubare la scena a Gemma e Giorgio.

