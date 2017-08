UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Mattia Marciano primo tronista: chi lo affiancherà? (Trono Classico)

Mattia Marciano

L’attesa è finita: giovedì 31 agosto, Maria De Filippi, in quel di Cinecittà, darà ufficialmente il via alla nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne. Ad affiancarla ci saranno come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti che, sulle poltrone degli opinionisti, commenteranno le vicende dei nuovi tronisti, ma chi salirà sul trono? Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, ormai non ci sono più dubbi: il primo tronista ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne sarà Mattia Marciano. Bello, alto, con un fisico prestante e una laurea nel cassetto, Mattia Marciano ha convinto tutti. La prova è arrivata direttamente dal sito Isa e Chia che ha pubblicato alcune foto scattate mentre l’ex corteggiatore di Desirèe Popper girava il video di presentazione in Piazza del Plebiscito a Napoli. Con Mattia, c’era la troupe di Uomini e Donne che hanno seguito da vicino i primi momenti da tronista di Mattia. Bello, sorridente e abbronzato, Mattia Marciano si è presentato con un pantalone bianco e una maglia nera. Con tutto il suo fascino, dunque, Mattia è pronto a fare strage di cuori durante la sua avventura sul trono, ma riuscirà a trovare il vero amore? Legato a valori importanti come la famiglia, Marciano spera di poter incontrare una donna con cui costruire una storia seria.

CHI SARA’ LA NUOVA TRONISTA?

Chi affiancherà Mattia Marciano sul trono di Uomini e Donne? Oltre all’ex corteggiatore di DEsirèe Popper dovrebbe esserci un altro tronista, un tronista gay e una tronista donna. Il collega di Matia potrebbe essere Attilio Barletta ma non è da escludere la presenza di un ragazzo che non ha mai partecipato al programma di Maria De Filippi. Il tronista gay, invece, dovrebbe essere Alex Migliorini anche se, al momento, non c’è ancora l’ufficialità. Chi sarà, invece, la tronista? Per il trono rosa non ci sono ancora conferme. I nomi che piacciono ai fans sono quelli di Cecilia Zagarrigo e Giulia Latini. Entrambe hanno già partecipato al programma conquistando l’affetto dei fans. Cecilia ha ricevuto due no, uno da Oscar Branzani e uno da Luca Onestini che ha rifiutato anche Giulia Latini. Entrambe ufficialmente single, sono state accostate al trono rosa. La tronista, tuttavia, dovrebbe essere solo una. Chi la spunterà?

