Un posto al sole: Angela prende una decisione sul suo futuro (Anticipazioni puntata 30 agosto)

Un posto al sole

Una nuova puntata di Un posto al sole allieterà i telespettatori di Rai 3 questa sera, a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dalla decisione di Matteo di riprendere la sua relazione con Marina dopo un periodo di breve riflessione. Questo ritorno di fiamma sorprenderà Roberto, che non si sarebbe mai aspettato di rivedere l'ex moglie al fianco dell'amante. Per questo Ferri si preparerà alla contromossa, pensando ad una nuova strategia per separare la coppia per sempre. Cosa avrà in mente questa volta? Andrea e Arianna continueranno la loro collaborazione al caffè Vulcano, guidando il locale in questa fase nella quale Silvia si sta completamente dedicando alla stesura del romanzo. Consapevole dei grandi progressi fatti negli ultimi tempi, Arianna avrà per il compagno una proposta inaspettata: gestire in prima persona il Vulcano, senza contare sull'aiuto di Silvia.

Angela prende una decisione sul suo futuro

Nella puntata di Un posto al sole di oggi non potrà mancare lo spazio dedicato alla coppia più complicata del momento. Angela e Franco sono ai ferri corti da mesi e la decisione di Boschi di occuparsi in prima persona dei problemi di Don Peppino e della sua famiglia non ha fatto altro che peggiorare le cose. Per questo, dopo mesi di tentennamenti e di una crisi apparentemente insanabile, Angela giungerà ad una decisione definitiva: porrà definitivamente fine alla sua longeva relazione con il padre di Bianca? Novità all'orizzonte anche per un'altra storia d'amore che potrebbe arrivare presto al capolinea: i diretti interessati questa volta sono i più giovani di tutti ovvero Patrizio e Rossella, che fanno coppia fissa ormai da diverso tempo. La figlia di Silvia sarà particolarmente provata dall'incontro casuale tra Patrizio e la sua ex fidanzata Asia, faticando a nascondere una forte gelosia. Sarà questo l'inizio di una nuova inevitabile crisi?

