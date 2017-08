Uomini e Donne / Oggi in diretta su Facebook: Maria esordisce sul web, fan impazziti per Gemma e Marco

Uomini e Donne, diretta Facebook

Uomini e Donne ha fatto il suo debutto trionfale sul web! La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ben 22 edizioni, ha fatto il suo esordio in diretta sulla pagina ufficiale di Facebook che conta oltre 2 milioni di "Mi piace". Maria, seduta come sempre sul suo immancabile scalino, era presente negli Studi Elios con dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne. La live è durata solo pochi minuti ed è attualmente visibile in rete. Il tutto si è aperto con le battute finali di un ballo "corale" con vecchi volti ed anche tante new entry. Tra le grandi notizie degne di nota: Gemma Galgani e Marco Firpo ballavano insieme! I fan, commentando la live sono impazziti dopo aver visto la torinese avvinghiata al suo affascinante cavaliere genovese. La crisi di cui si è parlato nel corso dell'intera estate quindi, dovrebbe essere solo uno spiacevole ricordo e forse, potrebbe essersi trattata perfino di una notizia ingannevole diramata per tenere alta l'attenzione sulle dinamiche della coppia over più amata della televisione italiana. Maria, abbronzatissima, ha dato spazio anche ad alcune persone che erano presenti in studio per delle richieste d'aiuto.

Speciale Uomini e Donne in diretta su Facebook: Maria riparte con il trono over

Presentissimi anche Gianni Sperti e Tina Cipollari più in forma che mai. Nel corso della diretta infatti, Maria ha avuto anche modo di interagire con la burrosa opinionista televisiva, ricordandole di avere premura di non usare parole sconvenienti in quanto, in fase di montaggio si possono sempre eliminare, ma sul web invece, la situazione è differente. Tantissimi gli utenti presenti online e molti erano davvero felici di vedere Gemma ballare con Marco. Sicuramente, le primissime anticipazioni verranno diramate nel corso della serata ma – come era prevedibile – le dinamiche di Uomini e Donne in partenza dal prossimo 18 settembre, si apriranno proprio con il trono senior. Nello studio, spazio anche per Tinì Cansino che, a differenza di quello che si vocifera in rete, non è stata sostituita da Gemma Galgani nell'inedito ruolo di opinionista.

© Riproduzione Riservata.