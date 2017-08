VLADIMIR LUXURIA MODELLA/ L’ex parlamentare è la testimonial di un noto marchio d’abbigliamento

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria, dopo essere stata una parlamentare e aver lavorato nel mondo della televisione, è pronta a scoprire anche il mondo della moda. L’ex vincitrice e opinionista dell’Isola dei Famosi, infatti, ha annunciato di avere un nuovo lavoro. Sempre più sulla cresta dell’onda, Vladimir Luxuria è stata scelta come testimonial di un noto marchio d’abbigliamento. Ad annunciarlo è stata lei stessa dalle pagine del settimanale Nuovo: “Sono stata scelta per lanciare messaggi ben precisi su quanto sia importante accettarsi e amarsi. Io ho lottato tutta la vita per conquistarmi il diritto di indossare abiti femminili”. Qual è, dunque, il marchio che ha deciso di puntare su Vladimir Luxuria? Si tratta di Coconuda che, prima della Luxuria, ha avuto come testimonial Anna Tatangelo, Raffaella Fico e Fatima Trotta. "Coconuda veste la femminilità", ha aggiunto ancora Vladimir.

DALLA POLITICA ALLA TV FINO ALLA SCRITTURA

Per Vladimir Luxuria, dunque, è un momento davvero magico. L’ex parlamentare, oltre ad aver lavorato come opinionista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato anche il suo libro “Il coraggio di essere una farfalla" in cui ha parlato della sua vita, della persona che è e del percorso che ha dovuto affrontare per diventare la Vladimir che, oggi, tutti conoscono. “E’ un libro divertente ma anche commovente, dove ho parlato soprattutto di me stessa, di quello che sono e di quello che so. Ho affrontato vari temi sociali con un linguaggio semplice; pagine dove parlo di coraggio, religione e sessualità. Un libro che chiunque può leggere e capire: dalla famosa casalinga di Voghera, alla parrucchiera di Bordighera”, ha raccontato in occasione della presentazione alla stampa del libro. Vladimir Luxuria, dunque, non si ferma un attimo. Dopo il lavoro da modella, in quale nuova avventura si tufferà?

