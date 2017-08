30 GIORNI AL BUIO/ Su Iris il film con Josh Hartnett e Melissa George (oggi, 31 agosto 2017)

il film thriller in prima serata su Iris

JOSH HARTNETT E MELISSA GEORGE INSIEME NEL CAST

30 giorni di buio, il film in onda su Iris oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere thriller e horror con il titolo originale 30 days of Night ed è stata prodotta nel 2007 da Sam Raimi in collaborazione con Robert G. Tapert per la regia di David Slade mentre nel cast figurano Josh Hartnett, Melissa George, Danny Huston, Ben Foster e Mark Boone Junior. Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da segnare che la sua uscita è stata anticipata negli Stati Uniti d’America da un prequel di genere cortometraggio diretto dal regista Victor Garcia della durata pari a poco più di mezz’ora e con titolo 30 Days of Night: Blood Trails. Il film 30 giorni al buio ha ottenuto un buon successo tant’è che nel 2010 è uscito un seguito intitolato 30 giorni di buio II diretto in questa occasione dal cineasta Kiele Sanchez. Invece nel 2013 è uscita una parodia molto divertente con alla regia Craig Moss. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

30 GIORNI AL BUIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Ci troviamo nello stato dell’Alaska e per la precisione nella cittadina di Barrow, in pratica il centro abitato che si trova più a Nord e quindi prossimo al Circolo Polare Artico. Come ogni anno la popolazione locale si sta preparando all’arrivo della cosiddetta notte polare ed ossia 30 giorni consecutivi di assoluto buio. Nello specifico i cittadini sono in procinto di abbandonare il villaggio per andare a vivere per questo lasso di tempo in un’altra zona degli Stati Uniti per poi farvi ritorno. In maniera abbastanza incomprensibile mentre tutti si preparano ad andare via nel villaggio fa il proprio arrivo un misterioso straniero che inizia a manomettere tutte le fonti di energie del centro, i collegamenti radio ed inoltre, come se non bastasse uccide tutti i cani da slitta presenti. Sull’uccisione dei cani si occupa lo sceriffo Ebene assieme al proprio vice seguendo delle tracce che lo portano a cogliere sul fatto il responsabile che ovviamente viene condotto alla stazione di polizia per essere interrogato. Lo straniero non da alcuna spiegazione al suo comportamento limitandosi con tanto di sorriso piuttosto beffardo stampato sul viso, a ripetere che ‘stanno arrivando’. La cosa non appare molto chiara. Intanto tutti i cittadini si rendono conto di essere rimasti bloccati nel villaggio in quanto ci sono dei problemi alla centrale di produzione di energia elettrica ed inoltre non c’è alcun modo di mettersi in comunicazione con il resto del mondo per richiedere aiuto. Rimane bloccata nella cittadina anche Stella ed ossia l’ex moglie dello sceriffo. Purtroppo per le persone presenti nella cittadina, non appena il villaggio rimane completamente al buio, le sconsiderate parole dello straniero iniziano ad avere un senso. Infatti, la cittadina si ritrova ad essere attaccata da un famelico brano di vampiri capitanati dal feroce Marlow, venuti per uccidere tutti. Anche lo stesso straniero rimane vittima della sete di sangue di queste demoniache creature. Ad Ebene, l’ex moglie Stella e tutto il resto dei cittadini non resta che organizzare una strenua forma di difesa per tutto i 30 giorni di buio che mai come in questa occasione sembreranno interminabili.

