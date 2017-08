A RISCHIO DELLA VITA/ Su Rete 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 31 agosto 2017)

il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST JEAN CLAUDE VAN DAMME

A rischio della vita, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione con il titolo originale Sudden Death. Il film a stelle e strisce è stato girato e prodotto nel 1995 per la regia di Peter Hyams mentre nel cast figurano nomi eccellenti del genere come Jean Claude Van Damme, Powers Boothe, Raymond J. Barry, Whittni Wright e Ross Malinger. Uno dei principali protagonisti di questa pellicola ambientata nel mondo dello sfavillante hockey sul ghiaccio Americano (nhl) è l’attore Americano Powers Allen Boothe nato a Snyder nel giugno del 1948 e scomparso all’età di 69 anni a Los Angeles lo scorso mese di maggio. Boothe è un attore piuttosto famoso in ragione della sua partecipazione a pellicole di un certo spessore come nel caso di Sin Ciyt, uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 2005 ed il seguito Sin City - Una donna per cui uccidere. Tra l’altro ha recitato in alcune pregevoli serie cinematografico che hanno decisamente fatto breccia nel cuore dei telespettatori come Deadowood, Nashville e Agents Of Shiesl. Infine, da segnalare, come abbia esordito al cinema con la pellicola Goodbye amore mio! Ma vediamo ora nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Sta per avere inizio la tanto attesa partita di hockey sul ghiaccio che vede la squadra dei Penguins contrapporsi a quella dei Blackhawks per la decisiva sfida valida per la coppa Stanley. Lo stadio è sold out, vi sono numerose personalità politiche, tra queste anche il vice presidente degli Stati Uniti. Ma qualcosa non va come tutti sperano, in quanto qualcuno ha messo in piedi un piano che rischia di mandare all’aria non solo la partita ma di fare numerose vittime. Un uomo di nome Joshua Foss (Powers Boothe), conosciuto per essere uno spietato criminale si è installato insieme ad un gruppo di complici all’interno di alcuni locali dello stadio perché intenzionato a prendere in ostaggio il vice presidente degli Stati Uniti per potergli estorcere un miliardo di dollari. Infatti non appena ha inizio la prtita, secondo i programmi, Joshua Foss sequestra il vice presidente per poi fare una pesante richiesta ed ossia la somma di denaro pari ad un miliardo di dollari deve essere versata in banche estere il tutto però nei tempi previsti di gioco altrimenti se ciò non fosse fatto, il criminale inizierà ad uccidere i vari ostaggi. Quel giorno a vedere la partita si era recato un brav’uomo di nome Darren McCord (Jean-Claude Van Damme), vigile del fuoco che essendo di servizio allo stadio, aveva deciso di portare con se i due figlioletti, Tyler e la piccola Emily facendosi promettere di non muoversi dai loro posti. Tuttavia Emily disubbidendo a suo padre si ritrova tra gli ostaggi. Da questo momento l’inizio di un incubo per Darren che dovrà fare del suo meglio, sfidando pericolosi criminali pur di salvare la vita a sua figlia e agli altri ostaggi. Infine grazie a Emily, sarà possibile identificare il criminale Foss mentre tenta di scappare, Darren a questo punto darà vita ad un corpo a corpo con lui fino poi a vedere la sua morte mentre precipita dallo stadio oramai vuoto.

