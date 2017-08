AMARE CON UMORISMO/ Su Rai 1 il film con Gaby Dohm e Gunther Maria Halmer (oggi, 31 agosto 2017)

commedia sentimentale per la seconda serata di Rai 1

JOHN DELBRIDGE NEL CAST

Amare con umorismo, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere commedia sentimentale con il titolo in lingua originale Liebe mit lachfalten. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2011 in Germania sotto la regia di John Delbridge che fa parte di una serie di film incentrati sui racconti di Utta Danella il cui vero nome era Stephan Dohl. Tra gli attori che vi hanno recitato ci sono Gaby Dohm, Gunther Maria Halmer, Simone Hanselmann, Jens Atzorn, Wolf Roth e Natalie Alison. Tra gli interpreti di questa pellicola figura anche un artista piuttosto apprezzato anche a livello internazionale come nel caso di Wolf Egbert Klapporth meglio conosciuto dai fan con il nome d’arte di Wolf Roth. Nato a Torgau nel Landa tedesco della Sassonia il 30 agosto del 1944, Roth si è fatto apprezzare soprattutto per i tanti format televisivi in cui ha preso parte negli anni. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Maria Wagner è una donna di cinquant’anni di professione veterinaria. Maria ha sempre avuto una passione per gli animali e quindi svolge questo suo lavoro con molta dedizione e passione. Tuttavia però per lei un giorno le cose non si mettono bene. Viene infatti improvvisamente e senza alcuna valida ragione licenziata, questo la getta in una crisi profonda non sapendo più cosa fare della sua vita. Caparbia e tenace però qual è Maria, non ha alcuna intenzione di darsi per vinta ne pensare di poter rinunciare alla sua indipendenza che il lavoro le dava. Così si convince sempre di più di dover cercare un nuovo lavoro in quanto non può pensare di doversi già mettere da parte a soli cinquanta anni. Inizia allora ad andare in giro provando a cercare qualcosa che potesse fare al caso suo. Durante però queste sfinenti ricerche, Maria viene aiutata dalla sua giovane amica Jovana la quale nel’ultimo periodo si sta frequentando con un uomo molto più grande di lei. Per Jovana si tratta di vero amore ed infatti vuole condividere questa sua felicità con l’amica di sempre Maria. È così che Jovana fa conoscere Steffen a Maria. La veterinaria però in un primo momento non sembra affatto entusiasta del nuovo amore dell’amica essendo Steffen palesemente più grande di lei. Infatti l’uomo ha quasi il doppio dell’età di Jovana, ma ciò non sembra in alcun modo turbare la giovane donna la quale è molto felice e soddisfatta del momento che sta vivendo. Tuttavia però ben presto come era accaduto per Jovana, anche Maria finisce per cedere al suo fascino e alla sua divertente ironia e simpatia dovendo ricredersi sulla scelta di Jovana ma rischiando anche di mettere in serio pericolo la decennale amicizia con lei.

© Riproduzione Riservata.