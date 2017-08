Alex Migliorini / Uomini e Donne: il nuovo tronista gay verrà presentato nella registrazione di oggi?

Alex Migliorini

Alex Migliorini è il tronista gay della nuova stagione di Uomini e Donne. Come ben sapete, questo pomeriggio, verranno presentati ufficialmente i quattro nomi dei tronisti che siederanno sull'ambitissima poltrona rossa. Dopo avere ufficializzato Mattia Marciano, il VicoloDelleNews ha dato anche la notizia bomba: il secondo tronista della storia del programma ha un nome (ma anche un volto). Alex è – caso vuole – anche lui di Verona, stessa città di Claudio Sona. Tra le ultime anticipazioni, Alberto Dandolo ha ufficializzato il nome di Mario Serpa, tra gli opinionisti della nuova stagione. L'ex corteggiatore romano, dopo la passata delusione con Sona, tornerà alla corte della Queen per potersi riscattare. Per lui però, niente trono ma un ruolo tutto “nuovo” da opinionista. Anche lo scorso anno infatti, dopo la scelta, Mario ha partecipato ad alcune puntate seguendo da vicino il trono di Sonia Lorenzini. Il buon Serpa, in vacanza a Bali, entrerà ufficialmente in gioco a partire dalla prossima settimana: anche il trono gay di Alex partirà con qualche giorno di ritardo? Questa la prima indiscrezione emersa sul web.

Alex Migliorini, il nuovo tronista gay di Uomini e Donne

Dopo l'anticipazione ufficiale, anche Alberto Dandolo ha voluto dire la sua su Alex Migliorini. “Tronista gay, 21 anni. Parrucchiere di Verona! Siete pazze? Verona? O volete scientificamente il martirio mediatico o non sapete quel che state facendo. Scegliete con calma, please”, ha commentato. Di seguito, l'irriverente penna di Dagospia ha fatto un passo indietro: “Ieri ho gratuitamente sparato contro il nuovo tronista gay Alex Migliorini (notizia anticipata da "Il vicolo delle news") solo perché e' di Verona come il Sola. Perché sicuramente lo avrà incrociato o conosciuto. Poi mi sono chiesto: "ma io che so di sto ragazzo? […] Oggi ho fatto il mio lavoro e ho raccolto informazioni serie. Affidandomi a fonti attendibili. E ho scoperto che e' una gran brava persona, a detta di tutti”. Staremo a vedere quali dinamiche riuscirà a creare Alex e se non sarà una grande delusione come Claudio Sona che, dopo la sua terribile figuraccia, difficilmente farà il grande salto nel mondo dello spettacolo.

