BATTITI LIVE 2017 / Taranto, le pagelle: il gran finale è una festa straordinaria

Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Emozioni e bella musica nell'ultima tappa

Il gran finale di Taranto ha regalato grandi emozioni al pubblico di Battiti Live 2017. L'ultima tappa pugliese è stata una festa straordinaria, con la coppia Palmieri-Gregoraci che non ha nascosto gli occhi lucidi a fine puntata. Lo show firmato Radio Norba ha portato i grandi successi musicali nelle piazze del Sud Italia e la risposta del pubblico è stata incredibile. Nell'ultima serata i protagonisti sono stati Riki e Gabry Ponte. Il primo conferma di essere sulla cresta dell'onda e il feeling col suo pubblico è sempre più solido. Il brano Polaroid piace tantissimo, mentre Balla con me ha letteralmente fatto scatenare le migliaia di persone in una danza generale. Gabry Ponte non ha nascosto l'emozione, quando ha visto i ragazzi del 2000 cantare a squarciagola le sue canzoni del passato. Il famoso dj ha proposto un medley completo per soddisfare le esigenze di tutti. Poi si scatena prima dei titoli di coda, con un mix energico che chiude al meglio la serata.

Palmieri-Gregoraci, una piacevole sorpresa

Tra le piacevoli sorprese di questa edizione di Battiti Live, ci sono sicuramente Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Il duo funziona, si completa. Lui ironico e sicuro, lei affascinante e mai fuori posto. Hanno approcciato al programma con semplicità, rimanendo loro stessi. Il pubblico si è affezionato alla coppia e nelle prossime settimane molti fan ne sentirà la mancanza. Un affetto reciproco, come ha sottolineato la stessa Elisabetta Gregoraci: “Sono felicissima, è stata un’estate straordinaria e l’affetto che abbiamo ricevuto nelle piazze ci ripaga di ogni sacrificio”. Anche Alan Palmieri è contento del percorso appena concluso, non solo per il successo ottenuto in piazza, ma anche per i numeri ottenuti dal programma in tv. Le prime puntate hanno mantenuto una media del 6% di share, proclamando Battiti Live come show musicale itinerante più importante delle ultime stagioni estive.

