BEAUTIFUL / Anticipazioni 31 agosto: Liam lancia un nuovo ultimatum a Steffy

Beautiful

Tutto potrrebbe cambiare a partire dalla puntata di Beautiful che Canale 5 trasmetterà oggi alle ore 13:40. L'inaspettata sintonia nata tra Ridge e Quinn, infatti, darà degli esiti inaspettati: dopo essersi confrontati su alcuni aspetti del proprio passato, matrigna e figliastro si stringerà in un bacio appassionato che confermerà un interesse pericolosissimo. Il progetto dello stilista andrà dunque a buon fine? Il padre di Steffy aveva precisato fin dall'inizio di avere grandi speranze nel viaggio a San Francisco, che avrebbe potuto essere l'occasione perfetta per mettere nei guai Quinn e confermare la sua inaffidabilità. Ad esserne convinta sarà oggi la stessa dark lady che, dopo avere commesso un simile errore, penserà che Ridge sia pronto a correre da Eric per incastrarla e mettere in crisi il suo matrimonio. Ma la reazione del padre di Steffy la sorprenderà: anziché crearle gravi problemi, lo stilista le annuncerà che manterrà il segreto su quanto accaduto, proteggendola dalla rabbia del marito...

L'ultimatum di Liam a Steffy

Nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, Ridge confermerà di essere sinceramente attratto da Quinn, tanto da decidere di non rivelare al padre quanto accaduto a San Francisco. Il loro bacio dovrà quindi restare un segreto anche se un simile errore non dovrà più ripetersi in futuro. Un'altra coppia sarà oggi protagonista di una discussione decisiva sul loro futuro: Liam, più che mai insicuro dei sentimenti della fidanzata dopo la sua decisione di trasferirsi nel loft di Thomas, le chiederà di fare un passo indietro e tornare da lui nella casa sulla scogliera. Solo in questo modo potrà dimostrare che il loro rapporto è più importante di qualsiasi ambizione professionale o delle richieste, a tratti insensati, di un nonno capriccioso (e sempre più manichino delle richieste della moglie). Quale sarà la reazione dell'Amministratore Delegato della Forrester Creations di fronte ad un simile ultimatum?

