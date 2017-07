Belen Rodriguez/ La show girl e il suo sogno americano, vacanze finite anche per Andrea? (oggi, 31 luglio)

Belén Rodríguez

LA CARRIERA AL TOP, E ANDREA...

Belen Rodriguez ha lasciato il gran fretta le sue vacanze ad Ibiza per correre negli Stati Uniti dove sarà presto il nuovo volto della Swarovski, in compagnia delle super model Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik. Si è trattato di un'opportunità da togliere al balzo e che le permetterà di realizzare quell'American Dream che è sempre stato nei suoi pensieri. Tale viaggio probabilmente non le permetterà di salutare Andrea Iannone, che a sua volta sarà presto costretto a salutare la splendida Ibiza. Anche se gli ultimi scatti da lui postati su Instagram mostrano ancora la location da lui scelta per le vacanze, il prossimo weekend il pilota della Suzuki dovrà essere di nuovo in pista per la prima tappa del MotoGp dopo la tradizionale pausa estiva. La destinazione sarà Brno in Repubblica Ceca: come da lui stesso dichiarato nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, vorrà riprendere le gare con la massima concentrazione dimenticando la parte non certo promettente della prima parte del campionato. (Agg. di Dorigo Annalisa)

BELEN RODRIGUZ, NEWS: IL NUOVO VOLTO DELLA SWAROVSKI

Belén Rodríguez ha appena raggiunto un nuovo traguardo lavorativo. È lei stessa a darne l'annuncio, pubblicando uno scatto su Instagram recante la seguente didascalia "Buona sera a tutti! Anche se per me qua è mattino… Sono partita ieri dall’Italia per realizzare un sogno bellissimo che fra poco vi racconterò! E questo lo devo anche a voi, quindi chiudo gli occhi e lo faremo insieme, da italiana! Perché mi avete adottata da anni e il mio sangue è vostro!!!!". Il motivo di tanto giubilo è presto detto: la showgirl è stata scelta come testimonial del noto brand Swarovski insieme alle top model Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik. Tra gli altri appuntamenti in agenda, anche le riprese dello spot McDonald's a Milano, per cui la bella Belén ha persino interrotto la sua vacanza a Ibiza. Nei giorni scorsi, la showgirl si è concessa un po' di meritato riposo in compagnia del compagno Andrea Iannone, di cui sembrerebbe più innamorata che mai.

L'AMORE

Dopo aver messo a tacere le voci su una sua probabile crisi amorosa, Belén è tornata alla ribalta macinando un successo dopo l'altro. Oltre all'ingaggio in Swarovski, infatti, la Rodriguez ha appena raggiunto quota 6 milioni di follower su Instagram: "Festeggio insieme a voi questi 6 Milioni e brindo a questo nuovo lavoro!!!!", ha fatto sapere sullo stesso social network. Belén si destreggia con maestria tra un gossip e l'altro, e non perde l'occasione per rispondere a quanti insinuerebbero la fine della sua attuale relazione con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone. "Dopo la 'batosta' [la fine del matrimonio con De Martino, ndr], mi muovevo con i piedi di piombo. È stato lui a trovare il giusto modo per avvicinarsi a me", ha raccontato di recente a Vanity Fair. "Posso dire che è un uomo eccezionale. Lo dico davvero, ce ne sono pochi in giro così. Ho trovato finalmente uno che si prende cura di me".

© Riproduzione Riservata.