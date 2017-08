BELEN RODRIGUEZ/ Ancora nel mirino degli haters, in suo aiuto arriva Maurizio Costanzo

Belen Rodriguez (Instagram)

Non c'è pace per Belen Rodriguez, ancora al centro delle polemiche a causa dei recenti risultati del suo compagno Andrea Iannone. Dopo la brutta caduta a Silverstone, l'ennesima di una stagione a dir poco deludente, il centauro della Suzuki è stato nuovamente accusato di avere perso la concentrazione a causa della sua relazione con la modella argentina. In risposta ad un recente video da lui pubblicato nel profilo Instagram, molti suoi sostenitori non sono riusciti a mantenere il silenzio additando proprio la sua fidanzata come ragione del suo annus horribilis. E a peggiorare le cose è arrivato il recente scatto nel quale Andrea appare in bicicletta con Belen: l'immagine ha scatenato una serie di critiche al veleno, soprattutto da parte di chi si dice certo che proprio il veicolo a pedali sia il futuro del pilota, alle prese con il peggiore momento della sua carriera.

Maurizio Costanzo difende Belen ma...

Gli haters di Belen Rodriguez sono più che mai attivi in questo periodo caratterizzato da una serie dopo l'altra di brutte avventure. Dalle critiche per il compenso della showgirl alla Sagra del Peperoncino di Diamante alla brutta avventura in aereo, dove il pilota ha persino dato vito ad un atterraggio di emergenza, gli argomenti di discussione spopolano sul web. Ad intervenire sulla questione qualche giorno fa è stato Maurizio Costanzo, che ha espresso il suo punto di vista riguardo gli eccessivi clamori di quest'ultima vicenda. Il marito di Maria De Filippi ha ritenuto esagerato il comportamento del pilota, dal quale si è dissociata perfino la compagnia aerea per la quale lui lavora. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore ha dichiarato: "Mi pare che contro Belen ci sia un accanimento eccessivo costruito per metterla in difficoltà. Certo, forse avrebbe dovuto evitare di usare la sigaretta elettronica sull'aereo, però, insomma, non esageriamo. Qui mi pare che ogni motivo sia buono per prendersela con lei, perfino la compagnia aereo si è dissociata dal comportamento del comandante".

