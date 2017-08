Belen Rodriguez/ News: Andrea Iannone cade e il web punta il dito contro la showgirl

Belen Rodriguez

La scorsa domenica a Silverstone, le cose non sono andate affatto bene per Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp è caduto a pochissimi giri dalla fine. Ovviamente, dopo questo accadimento, gli estimatori dello sportivo se la sono presa con Belen Rodriguez. L'argentina lo distrae? Queste le accuse del popolo della rete. "Silverstone Race! Con le ruote dritte", aveva scritto Andrea su Instagram, dopo avere pubblicato un video. Peccato però che, dopo poco, il fidanzato di Belen sia caduto con sommo dispiacere da parte dei fan. Successivamente, il popolo della rete ha pensato bene di commentare in qualsiasi modo: "Metti il video della cannonata a Petrucci. E' ora che ti ritiri e vai al Grande Fratello con il fratello di Belen", si legge. E ancora: "A cosa serve se non arrivi mai alla fine? L'anno scorso eri solare e facevi l'imbecille davanti alle telecamere, ora sei sempre cupo, schivo e in posa. Non può non esserci un collegamento con lo stile di vita che fai ora con Belen Rodriguez". Un altro: "Per colpa della tua fidanzata Belen continui a cadere da quella moto".

Belen Rodriguez: Andrea Iannone cade ancora e la rete polemizza

Ancora una volta, Belen è stata presa di mira dal popolo della rete. Di recente, l'argentina era nuovamente finita nel mirino del gossip, proprio per via di una disavventura avvenuta insieme al fidanzato. Sul volo verso la Grecia, l'argentina ha acceso una sigaretta elettronica, facendo "impazzire" il pilota che ha immediatamente predisposto un atterraggio d'emergenza. Subito dopo, anche la compagnia aerea si è schierata dalla parte della showgirl. Questo però, non è bastato alla rete e così, anche questa disavventura è finita sotto l'occhio degli haters. In difesa dell'argentina, anche Maurizio Costanzo. Il giornalista romano, tra le pagine di "Nuovo TV" ha affermato: “Mi pare che contro Belen ci sia un accanimento eccessivo, costruito per metterla in difficoltà. Certo, forse avrebbe dovuto evitare di usare la sigaretta elettronica sull’aereo, però, insomma, non esageriamo. Qui mi pare che ogni motivo sia buono per prendersela con lei, perfino la compagnia si è dissociata dal comportamento del comandante". E così, mentre la battaglia legale è ancora aperta, la showgirl e modella argentina, sarà sicuramente felice della presa di posizione da parte di Costanzo. Proprio il giornalista, alcuni mesi fa si era schierato a favore di Stefano De Martino e le sue parole, pesavano come macigni sul cuore di Belen. Quale sarà il prossimo gossip sulla chiacchieratissima showgirl?

