Cherry Season: Oyku rinuncia alla sua nuova attività? (Anticipazioni puntata 31 agosto)

Cherry Season

Nuovo appuntamento con Cherry Season, la soap turca che eccezionalmente questa settimana andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 15:15. Le vicende di Oyku e Ayaz si avviano alla conclusione ma, prima di vedere completamente realizzato il loro grande sogno d'amore, dovranno vedersela con nuovi problemi dal punto di vista lavorativo. Il primo di essi riguarderà la nuova attività di Oyku: l'aspirante stilista ha ricevuto in eredità da Nazmi la sua azienda e si è sentita fin dall'inizio particolarmente coinvolta da essa. Eppure la visita di Naz finirà oggi per causarle nuovi dubbi: la ragazza ha cercato di convincerla a rinunciare all'atelier che le spetta di diritto, in quanto figlia del defunto imprenditore. Oyku sarà profondamente colpita dalle parole della giovane, anche se allo stesso tempo non potrà dimenticare che Nazmi ha voluto mettere le cose in chiaro prima della sua morte, scegliendo la persona giusta per proseguire la sua attività. Quale sarà la sua risposta definitiva?

Oyku rinuncia alla Atlantis?

Il futuro di Oyku sarà oggetto di discussione anche tra lei e Ayaz oggi a Cherry Season. Pur consapevole del grande talento della moglie, l'architetto esprimerà i suoi dubbi sulla guida della Atlantis: Oyku non dovrà dimenticare di essere prima di tutto una stilista e dunque dovrà pensare a concentrarsi sulla creazione di abiti e non su una posizione manageriale. A peggiorare le cose arriveranno anche dei piccoli problemi di salute della ragazza a causa della forte tensione nata negli ultimi giorni. Tali novità e i racconti di Naz finiranno per far sorgere più di qualche dubbio nella figlia di Meral: arriverà dunque il momento di rinunciare alla Atlantis, riprendendo in mano le redini della sua vita? Non completamente convinto che questa sia la scelta giusta, Ayaz deciderà di assumere degli investigatori privati per capire le vere origini della fuga dei dipendenti dell'atelier e giungerà ad una conclusione davvero sorprendente...

