DAREDEVIL/ Su Tv8 il film con Ben Affleck e Jennifer Garner (oggi, 31 agosto 2017)

il film d'azione in prima serata su TV8

NEL CAST ANCHE BEN AFFLECK E JENNIFER GARNER

Daredevil, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dedicata ai supereroi che è stata diretta nel 2003 da Mark Steven Johnson (Ghost Rider, La fontana dell'amore, Killing season) ed interpretata da Ben Affleck (La legge della notte, Batman vs. Superman: Dawn of Justice, Will Hunting - Genio ribelle), Jennifer Garner (30 anni in un secondo, Pearl Harbor, la serie tv Alias) e Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, Total recall - Atto di forza, The lobster). Ben Affleck e Jennifer Garner si sono conosciuti sul set del film Pearl Harbour, fidanzandosi poco dopo la loro collaborazione in Daredevil. I due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli. La loro unione si è interrotta nel 2005, con un divorzio, ma i due hanno continuato a convivere per crescere insieme i figli. Daredevil è tratto dalla serie a fumetti della Marvel Comics. Il personaggio dell'avvocato cieco è stato inventato da Stan Lee (testi) e Bill Everett (disegni) nel 1964. Questo film non fa parte del Marvel Cinematic Universe, nato solo 4 anni dopo, e non ha alcuna relazione con la serie tv che Netflix ha dedicato al personaggio di Daredevil nel 2015. Da questo film è stato tratto uno spin off dedicato ad Elektra, interpretata dalla stessa Garner.

LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Matt Murdock (Ben Affleck) è un ragazzino cresciuto dal padre nel difficile quartiere newyorkese di Hell's Kitchen. Il padre (David Keith) è un pugile, ma anche un esattore di crediti per la malavita locale. In seguito ad un incidente Matt perde la vista, ma ottiene un potenziamento di tutti gli altri sensi. In questo modo il ragazzo può superare il suo handicap grazie ad un udito finissimo, un olfatto da segugio e un senso radar simile a quello dei pipistrelli che lo aiuta nei movimenti. Una volta adulto Murdock diventa un avvocato, in seguito ad una promessa fatta al padre, ma di notte è impegnato a sfruttare i suoi doni speciali come l'eroe mascherato Daredevil. I suoi principali antagonisti sono il boss del criminel Kingpin (Michael Clarke Duncan) e il suo sicario Bullseye (Colin Farrell), un killer spietato e abilissimo. Quando Bullseye uccide il finanziere greco Nikoas Natchios (Erick Avari), sua figlia Elektra (Jennifer Garner), esperta combattente di arti marziali, si convince che l'omicida sia invece Daredevil e comincia a dare la caccia al supereroe. Quando riesce ad immobilizzarlo scopre però che l'eroe è in realtà Matt, il suo nuovo fidanzato. Superata l'incomprensione iniziale i due finiranno per intrecciare una relazione e collaborare per far crollare l'impero criminale di Kingpin.

