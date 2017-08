DIANA - LA STORIA SEGRETA DI LADY D/ Su Canale 5 il film con Naomi Watts (oggi, 31 agosto 2017)

il film drammatico in prima serata di Canale 5

NEL CAST NAOMI WATTS

Diana - La storia segreta di Lady D, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola biografica e drammatica che è stata diretta nel 2013 da Oliver Hirshbiegel. Il film, è incentrato sul romanzo biografico scritto da Kate Snell e dedicato alla compianta principessa Diana. Il cast è composto da Naomi Watts, Naveen Andrews, Cas Anvar, Geraldine James e Juliet Stevenson. La protagonista, Naomi Watts, è famosa per aver interpretato ruoli di spessore in film come The impossible, Two mothers, Dream House e King Kong. In un primo momento, il personaggio di Diana avrebbe dovuto essere interpretato da Jessica Chastain che dovette rifiutare l'offerta per impegni presi in precedenza. Subito dopo venne annunciato l'inserimento nel cast, nel ruolo da protagonista, di Naomi Watts. Ad interpretare il ruolo di Kahn, è invece Naveen Andrews, noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Saiyd nella fortunata serie televisiva Lost. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

La storia del film inizia nel 1992, anno in cui la principessa Diana e suo marito avevano finalmente ammesso pubblicamente che il loro matrimonio era ormai agli sgoccioli, annunciando la clamorosa decisione di divorziare. Gli anni successivi a quel momento sono caratterizzati da un amore crescente dei fan verso la figura di Lady Diana. Al contrario, la donna inizia ad essere mal vista dalla famiglia reale. Tre anni dopo, Diana fa la conoscenza di Hasnat Kahn, un noto cardiochirurgo. Tra i due nasce un'intensa storia d'amore che però Lady Diana riesce a mantenere segreta ai paparazzi per lunghissimo tempo. Nel '96, finalmente il divorzio tra lei e Carlo diviene ufficiale. Da questo momento in poi Diana si dedica ad una lunga serie di iniziative umanitarie, pur restando legata a Hasnat Kahn. L'anno successivo, nel 1997, momento in cui la sua esposizione mediatica è esponenziale, la sua relazione con il cardiochirurgo viene scoperta dai mass media. L'uomo, molto timido e non abituato alla luce dei riflettori, pur di salvaguardare la sua privacy, decide di interrompere di netto la sua storia con Diana, ferendo la donna. Per dimenticare il suo grande amore per Kahn, Diana accetta di trascorrere una serena vacanza a bordo dello yacht di Al Fayed, illustre imprenditore saudita. In tale occasione conoscerà Dodi, figlio di Al Fayed, del quale si innamorerà.

