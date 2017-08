FOXCATCHER - UNA STORIA AMERICANA/ Su Rai 3 il film con Mark Ruffalo (oggi, giovedì 31 agosto 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 3

BENNETT MILLER ALLA REGIA

Foxcatcher - Una storia americana, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.15. - Una pellicola drammatica a tema sportivo diretta da Bennet Miller nel 2014, il regista si è anche occupato della produzione. La pellicola racconta dell'omicidio di Dave Shultz, campione olimpico nel 1984 ad opera del suo allenatore dell'epoca. La sceneggiatura del film è stata interamente tratta dal romanzo del fratello del lottatore scomparso, Mark Shultz ed è stata scritta in contemporanea co quella del libro. L'attore che veste i panni di David Shultz è Mark Ruffalo, noto al pubblico per film come Zodiac e Shutter Island. Altro volto noto e Channing Tatum, famoso interprete di Step Up e Magic Mike XXL. Foxcatcher - Una storia americana è stato proiettato al Festival di Cannes ed ha ottenuto ben 5 nomination agli Oscar. Ma vediamop nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

I fratelli Shultz sono due affermati atleti di lotta libera. Tuttavia l'enorme bravura di David spesso getta nell'ombra il lavoro ed il sacrificio di Mark. Nonostante ciò, i due fratelli si vogliono molto bene e sono estremamente legati tra loro. La carriera di Mark decolla grazie al magnate John Du Pont, che propone al campione di unirsi alla sua nuova squadra di lotta libera, la Foxcathcer. Il milionario cerca di convincere anche Dave, che rifiuta l'offerta. Grazie agli allenamenti ed alla guida di Du Pont, Mark si aggiudica la medaglia d'oro alle Olimpiadi nel 87. Ma qualcosa in lui cambia. Du Pont lo avvicina alla cocaina, introducendolo in un mondo di lusso e perdizione. Mark si accorge che continuando così la sua carriera può considerarsi finita. Dunque torna in se stesso e torna a lavorare con serietà. Ma un giorno, la sua decisione di saltare un allenamento, innervosisce Du Pont che decide di tagliarlo fuori dalle squadra, coinvolgendo nel suo progetto anche Dave Shultz. Questa volta il lottatore accetta l'offerta del milionario. Tutto questo scatena la rabbia di Mark, che si allontana dalla squadra ed inizia ad allenarsi in solitudine. Nascono le prime divergenze tra Dave e suo fratello, tuttavia quest'ultimo sarà aiutato proprio da Dave a qualificarsi alle Olimpiadi di Seul. Ma l'incontro olimpico decisivo va male e Mark lascia in via definitiva la Foxcatcer. Dave decide invece di restare. Sarà la sua condanna a morte. Diverso tempo dopo verrà infatti ucciso per futili motivi proprio da Du Pont, che sarà poi arrestato subito dopo l'omicidio.

