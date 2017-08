Grande Fratello Vip/ Anticipazioni: Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini, scontro al televoto dal tugurio?

Grande Fratello Vip

Confermatissima Giulia De Lellis tra i nuovi partecipanti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Endemol in partenza dal prossimo 11 di settembre, sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi. Al fianco della romana troveremo anche Alfonso Signorini, per la serie: squadra che vince non si cambia. Grandissimo "pienone" dalla corte di Maria De Filippi ecco perché, dopo Giulia De Lellis, confermati anche Luca Onestini e Rosa Perrotta. Inizialmente, la modella napoletana non era data per certa ma poi, uno scatto diramato sul web proprio dalla redazione del GF Vip, ha confermato la sua partecipazione. Giulia, così come Elettra Lamborghini, era tra le grandi assenti durante lo shooting ufficiale ecco perché, i fan avevano perso le speranze. Potrebbe entrare nel corso delle puntate? Oppure anche lei ha realizzato il suo servizio fotografico in grande segreto? Ci sono ancora molti dubbi invece, riguardo l'intero cast ufficiale che prenderà parte della seconda edizione Vip del reality show più spiato d'Italia. Confermata però, la partecipazione di Simona Izzo così come quella di Cristiano Malgioglio. Quasi con certezza, ci saranno anche Jeremias e Cecilia Rodriguez, che parteciperanno come concorrente unico. Quasi certi anche Serena Grandi, Aida Yespica, Ignazio Moser, Daniele Bossari, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Carmen Di Pietro e Stefano Sala.

Grande Fratello Vip: più di un mistero, le anticipazioni

Grande mistero invece, per la partecipazione di Marco Predolin. In rete si fa il suo nome ma pare avere smentito il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia. Si sono perse le tracce anche di Elettra Lamborghini, anche se i fan, dopo l'ufficializzazione di Giulia De Lellis, sperano di vederle insieme. Sul web si vocifera anche di un possibile televoto che proseguirà per tutto il corso della prima settimana, proprio tra loro due. Ma le supposizioni, potrebbero essere molteplici. Oltre alla possibilità paventata poc'anzi, Giulia ed Elettra potrebbero attendere l'esito del televoto, insieme nel tugurio, per conoscersi meglio e fare letteralmente impazzire i fan che non vedevano l'ora di ritrovarsele faccia a faccia. Ma non è finita qui, a televoto concluso, la vincitrice farà il suo ingresso ma l'esclusa, data la forte curiosità dei telespettatori, potrebbe entrare ugualmente nella Casa. Questa ipotesi, potrebbe dimostrarsi più che lecita: pronti allo scontro tra regine? Staremo a vedere cosa succederà il prossimo lunedì 11 settembre!

