KILLERS/ Su Rai Movie il film con Ashton Kutcher, Katherine Heigl (oggi, 31 agosto 2017)

film sentimentale in prima serata su Rai Movie

ASHTON LUKETIC ALLA REGIA

Killers, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2010 che è stata diretta dal famoso cineasta Robert Luketic mentre nel cast sono presenti attori molto conosciuti dal pubblico italiano come nel caso di Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom Selleck e Catherina O’Hara. Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da rimarcare come ad un certo punto, nella scena in cui i due principali protagonisti si trovano al supermercato, compare nelle vesti di cassiere il famoso cantante e ballerino americano Usher. Tra i protagonisti del film troviamo anche Tom Selleck, attore americano molto noto per gli appassionati di telefilm anni Ottanta in quanto è stato lo splendido protagonista del celebre Magnumm PI. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Jen Kornfeldt (Katherine Heigl) è una giovane ed esperta tecnico di computer che si trova in vacanza a Nizza. Jen è lì in compagnia dei suoi genitori e sta cercando insieme a loro a provare a mandar giù la fine di una storia d’amore molto importante almeno per lei. Jen è non solo molto caparbia e tenace ma è anche una giovane donna molto affascinante. Nello stesso posto di vacanza si trova anche un uomo di nome Spencer Aimes (Ashton Kutcher), da sempre agente segreto che lavora per il governo. I due dal primo momento che incrociano i loro sguardi si innamorano immediatamente. Nonostante la breve conoscenza che vi è tra loro, Spencer non ci pensa due volte nel decidere di voler per sempre voltare pagina, allontanandosi da quel mondo troppo pericoloso e spesso insabbiato da pericolosi intrighi internazionali e dedicandosi ad una vita seppur più abitudinaria ma sicuramente più tranquilla e felice. Il loro forte amore e la loro forte passione li spingono a convolare presto a nozze. Gli anni trascorrono felici con Jen e Spencer più uniti che mai e gioiosi di vivere appieno quel loro matrimonio perfetto. Sono quindi trascorsi ben tre anni dal loro matrimonio e non appena Spencer si presta a festeggiare il suo trentesimo compleanno, iniziano i problemi. L’ex agente sotto copertura scopre infatti di avere una pesante taglia milionaria sulla testa e inizia ad essere inondato di pensieri negativi. Tutti quelli che credeva essere sui amici scopre invece che sono assassini pagati per ucciderlo e eliminare anche sua moglie e che sono sulle sue tracce da moltissimi anni pronti a fare del male e lui e alla sua famiglia. Inizia a questo punto una vera e propria fuga per la sopravvivenza, iniziano anche gli scontri a fuoco in cui anche Jen deve fare del suo meglio per non soccombere.

