Kate Middleton / La Duchessa accanto ai Principi William e Harry alla commemorazione di Lady Diana

Kate Middleton non lascia soli il marito William e il cognato Harry in un giorno, per loro, triste e doloroso. Sono passati esattamente 20 anni da quel 31 agosto 1997, l’ultimo giorno della vita di Lady Diana, morta in un tragico incidente insieme a Dodi Al Fayed nel tunnel di Parigi. Un anniversario che i figli della Principessa triste, William e Harry, hanno voluto ricordare con una cerimonia commemorativa a cui non hanno partecipato né la Regina Elisabetta né il Principe Carlo. Ad accompagnare William e Harry, così, è stata Kate Middleton che, per l’occasione, ha indossato un abito elegante e sobrio sfoggiando anche il suo più bel sorriso nonostante il dolore che, ancora oggi, accompagna i figli di Diana. Kate Middleton, William e Harry si sono così recati Kensington Palace, nel Sunken Garden, il giardino della memoria. Sotto una leggera pioggia, i figli e la nuova di Diana hanno posato alcuni bouquet di fiori donato loro dai sudditi arrivati per omaggiare Diana.

Pur essendo passati 20 anni, nei sudditi inglesi, il ricordo di Lady Diana è ancora molto vivo. La Principessa triste continua ad essere amatissima dagli inglese che non hanno affatto gradito la decisione della Regina Elisabetta e del Principe Carlo di disertare gli eventi organizzati in sua memoria. Ad allietare il cuore degli inglesi, però, è Kate Middleton che, da quando è diventata la moglie del Principe William, non ha sbagliato un colpo. Sempre elegante, raffinata e sobria, la Duchessa di Cambridge, nell’atteggiamento, ricorda molto Lady Diana. Molti sudditi inglese la considerano la sua naturale erede e anche il cognato, il Principe Harry, l’ha promossa a pieni voti. “È più di una cognata, ha riempito i miei vuoti. È la sorella maggiore che non ho mai avuto”, ha dichiarato recentemente Harry.

