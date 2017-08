LA GIURIA/ Su Canale Nove il film con Dustin Hoffman e John Cusack (oggi, 31 agosto 2017)

la pellicola thriller per la prima serata di Canale Nove

NEL CAST DUSTIN HOFFMAN E JOHN CUSACK

La giuria, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica di genere thriller e drammatica che è stata prodotto negli Stati Uniti nel 2003 per la regia di Gary Fleder. Il soggetto è di John Grisham, autore del romanzo a cui si ispira la storia. Il cast comprende attori di riconosciuta bravura come Dustin Hoffman, John Cusack, Gene Hackman e Rachel Weisz. Dustin Hoffman già nel 1968 è stato candidato all'Oscar per la sua interpretazione nel film "Il laureato" che ha segnato l'inizio del suo successo. Indimenticabile il suo ruolo da protagonista in "Kramer contro Kramer" nel 1979, "Tootsie" nel 1982 e "Rain Man" nel 1988. John Cusack ha recitato con attori molti noti tra cui Samuel L. Jackson e Nicolas Cage. Con quest'ultimo nel 1997 ha lavorato nel film "Con Air", nel 2013 sono stati entrambi protagonisti del film "Il cacciatore di donne". A distanza di anni i due attori si sono ritrovati sul set del film thriller "Arsenal" uscito nel gennaio del 2017. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COSA ACCADRA'? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Un uomo si ritrova improvvisamente senza lavoro. Disperato, si reca in quello che era stato per tanti anni il suo ufficio, e spara sulle persone presenti. A distanza di tempo, una donna cita in giudizio l'azienda che ha fabbricato l'arma utilizzata dal folle omicida per uccidere il marito. La notizia finisce su tutti i giornali, si tratta di un procedimento penale molto difficile che richiede avvocati esperti e pronti a tutto. La vedova affida il caso a Wendell Rohr, un avvocato che si è sempre battuto per la giustizia in maniera onesta e professionale, l'avvocato della difesa sarà Rankin Fitch, un uomo senza scrupoli che arriva a minacciare i testimoni scomodi. Una giuria popolare formata da dodici persone viene chiamata a pronunciare il verdetto finale. Tra queste c'è Nicholas Easter, un giovane per niente entusiasta del compito acui è stato chiamato ad assolvere. Inizialmente sembra che sia il giurato Frank Herrera quello più adatto a capeggiare la giuria ma poi sarà proprio Easter a spingere affinché la scelta ricadesse sulnonvedente Herman Grimes, il giurato più anziano. Fitch non si fida di Nicholas Easter e i suoi dubbi circa l'onestà del giovane diventano certezza quando riceve una proposta da Marlee, la ragazza di Nicholas, quindici milioni di dollari per un verdetto a suo favore. Fitch accetta ma subito dopo aver consegnato il danaro, scopre che Nicholas Easter in realtà si chiama Jeffrey Kerr e che il vero nome della ragazza è Gabrielle Brant, l'uno è amico d'infanzia e l'altra è la sorella di una studentessa che ha perso la vita durante una sparatoria avvenuta non molto tempo prima in una scuola. Anche in quell'occasione i parenti delle vittime fecero causa al costruttore di armi che però fu assolto grazie ai metodi scorretti e disonesti della difesa che, anche in quel processo, era nelle mani dell'avvocato Fitch. Questa volta però Fitch non riesce ad averla vinta, la società da lui rappresentata perde la causa e sarà costretta a pagare un cospicuo risarcimento in danaro. Per vendicarsi fino in fondo Jeffrey e Gabrielle costringono Fitch ad abbandonare per sempre la professione, in caso contrario avrebbero pubblicato la prova evidente della sua slealtà.

