Manila Boff/ Uomini e donne, trono over: la nuova dama con il vizietto della tv

Manila Boff, Uomini e donne

Manila Boff continua a cercare l'amore... in tv. Uno dei dettagli che salta subito all'occhio dalle anticipazioni della prima registrazione del trono over di Uomini e Donne è proprio questo. Chi segue il programma di Canale 5 ormai da un po' conosce bene il broncio della bella Manila, una delle più combattive corteggiatrici di Tommaso Scala è tornata in tv ma questa volta non per il trono classico ma per quello over. Secondo le prime anticipazioni della maxi puntata del trono over registrata ieri pomeriggio e in onda dal 18 settembre, sembra proprio che tra i protagonisti della nuova registrazione ci sia proprio lei. Il suo fisico scolpito, le sue curve prorompenti e la sua personalità hanno già conquistato alcuni dei cavalieri presenti nel parterre del programma di Maria De Filippi, questa volta l'esito del suo percorso riuscirà ad essere diverso da quello avuto in passato?

DAL TOMMASO SCALA AI SENIOR DEL TRONO OVER, QUESTA VOLTA ANDRÀ MEGLIO?

Il passato in tv di Manila Boff è sotto gli occhi di tutti. La bella modella e cantante è stata sempre alla ricerca dell'amore (in tv) e ancora prima di prendere parte al trono classico come corteggiatrice, aveva fatto lo stesso su Italia1 partecipando a I Mammoni. Anche in quel caso le cose non andarano come previsto visto che la bella Manila arrivò in finale ma finì per non essere la "scelta" di Antonio. Manila non si è mai arresa continuando a vivere la sua vita sempre al massimo e arrivando a pubblicare il suo primo singolo proprio dopo l'esperienza su Italia1. Dalla canzone allo studio di Uomini e donne il passo fu breve ma anche all'epoca le cose andarano male e adesso Manila ha intenzione di riprovarci optando per uomini più maturi che possano convidere la stessa esperenza e gli stessi suoi interessi.

