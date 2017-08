Massimo Ferrero a Ballando con le stelle / Il patron della Sampdoria dice sì: "Parteciperò a modo mio"

Massimo Ferrero

Massimo Ferrero sarà un concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Ad annunciarlo è il settimanale Spy nel numero in edicola da domani, venerdì 1° settembre. Il presidente della Sampdoria, personaggio istrionico, avrebbe accettato l’offerta di Milly Carlucci che, per la nuova edizione del suo storico programma starebbe cercando di mettere su un cast di livello per vincere la concorrenza di canale 5. Il primo colpo messo a segno dalla Carlucci sarebbe proprio Massimo Ferrero che, tuttavia, non avrebbe alcuna intenzione di cedere alle rigide regole che impone il ballo. “Parteciperò a modo mio”, avrebbe fatto sapere il presidente del club blucerchiato. Dopo aver portato sulla pista di Ballando ex calciatori, atleti di varie discipline sportive, cantanti, conduttori, attori e via discorrendo, per la prima volta, Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere un presidente di una squadra di calcio di Serie A.

CHI E’ MASSIMO FERRERO

Massimo Ferrero, classe 1951, non è solo il presidente della Sampdoria. Romano, simpatico ed eccentrico, ha conquistato il grande pubblico diventando il numero uno del club blucerchiato ma Ferrero è soprattutto un produttore cinematografico. Cresciuto in una famiglia semplice, ha cominciato a muovere i primi passi lavorando a Cinecittà dove, da semplice autista è riuscito con il tempo a guadagnarsi posti di prestigio. Massimo Ferrero ha cinque figli nati dai due precedenti matrimoni e dalla sua attuale compagna. Il presidente della Samp si è sposato prima con Paola da cui ha avuto due figlie: Vanessa, 39 anni, e Michela, 38. Dalla seconda moglie Laura, invece, è nata Emma, 16 anni mentre dall’amore con la sua attuale compagna Manuela è nato Rocco, 2 anni. Manuela, di Massimo Ferrero ha detto: “Massimo mi mise gli occhi addosso. Ma poi sono andata a ballare e credevo di averlo seminato. Pochi giorni dopo mi telefonò: ‘Ndo staii?’ Io ero in Maremma con mia madre: ‘Passamela, come se chiama, Silvana? A Silvà, te faccio nonna...’. Tutto il giorno così, per molti giorni. Per sfinimento mi ha conquistata", ha dichiarato a Gente.

