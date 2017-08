Matrimonio Renee Sutton e Eliot Cohen/ Si sposano a Monopoli: 400 invitati e un menù di 20 pagine

Renee Sutton e Eliot Cohen

Il giorno del matrimonio più atteso è arrivato: oggi, giovedì 31 agosto, a Monopoli, località turistica della Puglia, Renee Sutton, 21 anni, figlia dell’immobiliarista newyorchese Jeff, e il fidanzato Eliot Cohen pronunceranno il fatidico sì in una location da sogno. Un matrimonio da favola quello che Jeff Sutton, con un patrimonio che Forbes stima in 3,6 miliardi di dollari, ha voluto per la figlia. Il matrimonio tra i due rampolli dell’alta società statunitense ha attirato nella città pugliese tantissimi curiosi. Sono circa 415 gli invitati arrivati in Puglia da qualche giorno, direttamente da New York per partecipare a quella che, negli Stati Uniti, viene definita la cena di prova. Il matrimonio, infatti, è stato anticipato da una grande festa che si è tenuta domenica a lido Sabbiadoro dove gli invitati si sono divertiti al ritmo della musica degli anni ’80 mangiando pesce, pizza e bevendo tequila. Per intrattenere gli ospiti, poi, i promessi sposi hanno organizzato un’ulteriore festa Lido Bambù, un altro lido famoso del litorale monopolitano. La zona tra Monopoli e Alberobello è stata così letteralmente presa d’assalto. In attesa del fatidico sì, infatti, gli invitati trascorrono le giornate concedendosi momenti di relax in spiaggia ma anche regalandosi delle gite fuori porta per conoscere il territorio.

TUTTI I NUMERI DEL MATRIMONIO DELL’ANNO

Il matrimonio di Renee Sutton e Eliot Cohen osterà fra i 20 e i 25 milioni di euro. 415 invitati, uno staff di 300 persone chiamate a soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, otto tir carichi di fiori arrivati dall’Olanda e un menù di 20 pagine per deliziare il palato degli ospiti americani. Sono questi i numeri di quello che è stato definito il matrimonio dell’anno e che ha attirato in Puglia la stampa internazionale. A grande assente sarà la figlia del presidente degli Stati Uniti, Ivanka Trump. I promessi sposi pronunceranno il fatidico sì con rito ebraico. La cerimonia comincerà alle 18 e si terrà sulla spiaggia di Santo Stefano mentre il banchetto si terrà nel vicino castello di Santo Stefano, sempre a Monopoli. Il colore scelto per l’arredamento della location è il bianco e ad immortalare il grande giorno dei due sposini saranno circa 35 fotografi. Tra gli invitati ci saranno gli esponenti delle più importanti famiglie d’America.

