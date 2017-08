Mattia Marciano/ Uomini e Donne, il nuovo tronista è l'ex corteggiatore di Desirée Popper

Mattia Marciano in uno scatto a Uomini e Donne

Dopo il due di picche ricevuto da Desirée Popper nell'ultima stagione di Uomini e Donne, Mattia Marciano è pronto a prendersi la sua rivincita tornando nel dating show questa volta da protagonista. Sarà lui, infatti, uno dei quattro tronisti che popoleranno il parterre del trono classico e, in virtù della sua partecipazione dei mesi scorsi, possiamo già immaginare che non mancheranno le sorprese. La sua presenza nel programma di Maria De Filippi, secondo i rumors diffusi sulla rete, era stata già ipotizzata all'indomani dell'addio della Popper, ma dopo un'estate di pronostici e pettegolezzi, qualche settimana fa è arrivata la tanto attesa conferma. Nella prima registrazione di oggi, quindi, Mattia Marciano entrerà ufficialmente in carica in veste da tronista, con tanto di ingresso trionfale in studio, video di presentazione e immancabili appuntamenti al buio. Incontrerà la donna della sua vita?

GLI STUDI, LA CARRIERA E L'INGRESSO A UOMINI E DONNE

Mattia Marciano, classe 1991, è l'affascinate tronista che, a partire da oggi, siederà sul trono di Uomini e Donne. Marciano, che ha studiato odontoiatria perfezionando il suo percorso all'estero, lavora come dentista mandando avanti lo studio di famiglia. Il nuovo protagonista del trono classico, oltre a parlare due lingue (l'inglese e lo spagnolo), ha lavorato come modello ed è noto al grande pubblico per aver partecipato alla stagione 2016/2017 di Uomini e Donne per incontrare la donna della sua vita. Il nuovo tronista, così come regolamento impone, ha momentaneamente sospeso tutti i suoi pirofili social, che riprenderà in mano solo alla fine del suo percorso. Con l'ultimo post condiviso sulla sua pagina però, l'ex corteggiatore di Desirée Popper ha voluto lasciare un messaggio a tutti i suoi fan scrivendo in una didascalia "Il momento è adesso". Non resta quindi che seguire la sua avventura e tutto ciò che succederà da questo momento in poi.

