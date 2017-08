Mirko Casadei/ Chi è il figlio di Raoul e leader dell'Orchestra Casadei (Unici, Casadei la Dinastia)

Mirko Casadei (Facebook)

Mirko Casadei, nato a Rimini il 19 agosto del 1972, è un cantante, musicista pop-folk italiano, leader dell'Orchestra Casadei. Pronipote di Secondo Casadei e figlio del "re del liscio", Raoul Casadei, Mirko, fin dalla nascita, respira musica. Al padre e ai suoi ottant'anni è dedicato il programma Unici - Casadei la dinastia... questa sera su Rai2. Fin dall'adolescenza collabora con il padre, prima come animatore sulla showboat “La Nave del Sole” e in seguito occupandosi dell'organizzazione e della produzione degli spettacoli dal vivo dell'Orchestra Spettacolo Casadei. Nel corso della sua carriera artistica Mirko vanta collaborazioni importanti: Kid Creole and The Coconuts, mito degli anni 80, trasforma la sua “Doccia Fredda” in “Cold Shower”; il gitano Mario Reyes - Gipsy King Family canta con lui “Poesia y Melodia”; con Dado, comico di Zelig, interpreta “Quanti amici su Facebook”; mentre dall'amicizia con Bengi del gruppo Ridillo, nascono diversi brani del disco “Do You Remambo?”.

LE RIFLESSIONI DI MIRKO CASADEI

In un'intervista concessa a Famiglia Cristiana, il figlio d'arte parlò dell'accoglienza verso i profughi e i migranti: "Da noi la gente è abituata a essere ospitale. In un paese dell’entroterra a cui sono stati assegnati alcuni profughi ho visto grandi esempi di accoglienza. Ovviamente, non tutti i migranti che arrivano sono dei santi e quindi accanto all’ospitalità c’è anche l’irritazione verso chi non si comporta bene". Parole che non fanno una piega e fanno capire lo spessore umano di Mirko Casadei. Interessante anche il suo pensiero sui venditori ambulanti sbarcati dall'Africa: "Ci sono ancora, anche se sono diminuiti perché ora ci sono più controlli per tutelare giustamente i commercianti che lavorano in regola, mentre loro sono sfruttati dal racket. Quasi sempre sono bravi ragazzi che in genere in estate vengono nelle nostre spiagge per pagarsi gli studi, anche in altri Paesi d’Europa".

