Mostra del Cinema di Venezia 2017/ Tutti i film e gli ospiti di giovedì 31 agosto

I FILM IN CONCORSO OGGI

Nel corso della seconda giornata della 74esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, la programmazione della kermesse lagunare entrerà nel vivo dopo la proiezione di Downsizing di Alexander Payne, la pellicola a cui è toccato l’onore di aprire ufficialmente le danze. Partendo dai film in Concorso, l’attenzione sarà puntata soprattutto su uno dei nomi storici del cinema hollywoodiano degli Anni Settanta: il regista e sceneggiatore Paul Schrader sarà al lido con First Reformed, una storia incentrata attorno a una piccola comunità di fedeli che nasconde degli indicibili segreti e che ha come protagonista Ethan Hawke. Il messicano Guillermo del Toro presenterà invece The shape of water, un thriller ambientato durante la Guerra Fredda e interpretato da Michael Shannon e Sally Hawkins. Infine, l’ultimo film in Concorso nella giornata del 31 agosto è L’insulte, di Ziad Douieri, 54enne regista libanese che, a margine di una vicenda processuale, porta in scena i temi più scottanti della questione palestinese e dei conflitti religiosi tra arabi e cristiani.

I FILM NELLE ALTRE SEZIONI

Per quanto riguarda le altre pellicole che verranno presentate nella giornata di oggi al Festival, due documentari Fuori Concorso spiccano su tutti: il primo è The Devil and Father Amorth, diretto dall’inossidabile William Friedkin che, strizzando l’occhio al suo capolavoro, porta in scena l’attività del noto esorcista padre Amorth, mentre il secondo è il corto Casa d’altri, firmato da Gianni Amelio e incentrato sul post-terremoto ad Amatrice. Infine, completa la rosa quotidiana dei film Fuori Concorso la proiezione di Zama della regista argentina Lucrecia Martel. La seconda giornata presenta in cartellone anche i primi appuntamenti con una delle sezioni più attese della rassegna, vale a dire Orizzonti: oltre a una ricca selezione di corti, i film in programma sono due, ovvero Under the tree del 39enne islandese Hafsteinn Gunnar Sigurðsson ed Espèces menacées del francese Gilles Bourdos che torna con un nuovo lavoro a cinque anni di distanza da Renoir. Nella sezione Le Giornate degli Autori saranno protagonisti Kim Nguyen con Eye on Juliet, Wilma Labate con il documentario Raccontare Venezia e Anne Riitta Ciccone con I’m, mentre La Settimana della Critica prevede una sola proiezione, Pin Cushion di Deborah Haywood.

GLI OSPITI PRESENTI AL LIDO

Tra gli ospiti più in vista di questa seconda giornata c’è sicuramente l'attore statunitense Matt Damon che, dopo la première di Downsizing, resterà ancora al Lido perché il 1° settembre ci sarà anche la presentazione di un altro film che lo vede protagonista, vale a dire Suburbicon dell’amico e collega George Clooney. Inoltre, presso il San Clemente Palace Kempinsky (sull'isola di San Clemente) è in programma una serata a cui parteciperanno Ethan Hawke e Amanda Seyfried (interpreti di Forst Reformed di Schrader). Infine, il regista italiano Saverio Costanzo riceverà il riconoscimento della Siae per l’Innovazione che, organizzato in collaborazione con Le Giornate degli Autori, premierà il 41enne regista romano per la sua “attenzione al ruolo dell’attore” nel corso di una cerimonia che si terrà presso la Villa degli Autori.

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Infine, per quanto riguarda la programmazione relativa alla 74esima edizione della Mostra del Cinema, la Rai ha in programma oltre 30 ore di dirette e diversi "speciali" dal Lido: Rai Movie, oltre alle cerimonie di apertura e chiusura, proporrà (anche in diretta streaming sul proprio portale) un appuntamento quotidiano con conferenze stampa, iapprofondimenti e nterviste nello spazio Venezia Daily, mentre su Rai 3 andrà in onda Da Venezia è tutto, una sorta di diario-live condotto da Concita De Gregorio ogni giorno alle 20.15, seguita da una serie di puntate tematiche di Blob di Enrico Ghezzi. Infine, il canale satellitare Sky Cinema Cult dedicherà i prossimi giorni interamente al Festival del Cinema proponendo "Cult da leoni", ovvero un ciclo di proiezioni dedicate ai film premiati negli ultmi anni al Lido, assieme ad alcune prime visioni assolute per il pubblico italiano.

