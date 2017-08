Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 31 agosto 2017 a LatteMiele: che giornata sarà per i segni zodiacali?

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 31 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. E' in calo la Bilancia che è molto nervosa in questo periodo. Non si vuole essere disturbati da nessuno, perché con l'umore così si rischia di creare diversi problemi. Anche l'Acquario è in una fase calante dove vorrebbe isolarsi e basta,m evitando di ritrovarsi ad affrontare dei contesti che complicano solo le cose. In amore poi c'è bisogno di verificare diverse cose che potrebbero dare dei grattacapi. E' in crescita il segno dei Pesci che ad ottobre avrà una grande sorpresa, ma già adesso deve provare a trovare i giusti contorni per arrivare a soluzioni dove si rischia a volte di essere un po' troppo prevenuti. Crescono i Gemelli che hanno tanta voglia di fare, provare a svoltare magari riavvicinandosi a una persona che da un po' di tempo non si riusciva a vedere.

I SEGNI IN ATTESA

L'Ariete vede delle grandi prospettive per quanto riguarda l'amore e il lavoro già a partire da ottobre. Bisognerà quindi aspettare, ma non dovrà passare molto prima di iniziare a prendersi delle rivincite. Stesso periodo sarà quello che dovrà passare per vedere accendersi il segno dei Pesci. Il noto astrologo più volte ha sottolineato come l'autunno sarà importante per i Pesci che troveranno una svolta definitiva nella loro vita. Sarà un 2018 splendido per la Vergine che rispetto ad Ariete e Pesci deve avere un po' più di pazienza. Già da ora però si può iniziare a fare un bel lavoro per arrivare a un momento in cui le cose andranno decisamente meglio. Bisogna liberarsi di alcuni pesi e non è questo il momento giusto per arrivare a prendersi dei rischi sul posto di lavoro. Attenzione anche in amore dove ci potrebbe essere la forza per tirarsi su e affrontare le complicazioni che nascono in questo contesto.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Per prima cosa è molto interessante andare a fare un paragone tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà domani nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. La bella energia che si rispettava appena ventiquattro ore fa per l'Ariete sembra essersi affievolita, ma c'è da sorridere perché tra poco potrebbero arrivare delle situazioni positive. Bisognerà però comunque aspettare ottobre come i Pesci che ora finalmente hanno una data nella quale ritrovare il sorriso. E' noto infatti come Paolo Fox sottolinei che l'autunno sarà il momento della loro grande rivalsa. Il Cancro ha visto uscire Venere dal segno, ma non per questo non si sente forte anzi ha voglia di provare a svoltare anche in campo sentimentale. I Gemelli se ieri avevano tante cose da fare oggi hanno la voglia di farle senza però essere più impegnati come prima. Ora è il momento di ritrovare una soluzione per cercare di svoltare in maniera positiva le giornate. Ottimizzare il tempo è sicuramente un modo per riuscire ad essere sempre e comunque attivi.

© Riproduzione Riservata.