PASSIONE SINISTRA/ Su Rai 2 il film con Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni (oggi, 31 agosto 2017)

il film commedia in seconda serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE ALESSANDRO PREZIOSI

Passione sinistra, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Italia nel 2013 dalla Bianca Film in collaborazione con Rai Cinema e distribuita ai botteghini dalla 01 Distribuiton. La regia è di Marco Ponti mentre nel cast troviamo Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Alessandro Preziosi, Eva Riccobono, Geppi Cucciari e Jurij Ferrini. Il film è stato girato in circa un paio di mesi tra Terracina e Roma ed in particolare molto celebri come il quartiere Parioli, Piazza del Popolo e Castel Sant’Angelo. Inoltre, ha ottenuto una serie di riconoscimenti a testimonianza della bontà della pellicola come il Ciak d’Oro ad Eva Riccobono come miglior attrice non protagonista poi bissato dalla Nominatio ai Nastri d’argento. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME SI SVOLGE LA STORIA? LA TRAMA DEL FILM

Bernardo (Vinicio Marchioni) e Nina (Valentina Lodovini) sono due giovani ragazzi innamorati che vivono insieme. Lei proviene da una famiglia modesta che l’ha sempre portata ad andare fiera delle sue origini. Nina è anche una giovane idealista che vede nella politica ma soprattutto nei valori di sinistra l’ancora di salvezza per le nuove generazioni. Bernando invece è uno scrittore, molto più concentrato sell’aspetto intellettuale delle cose e destinato però a non prendere mai sul serio la vita ne tanto meno la sua relazione con Nina che porta avanti da un po’ di tempo con la promessa di un futuro matrimonio. La peculiarità di Nina di pensare che le idee politiche della sinistra possano garantire un futuro migliore per tutti spesso si scontrano con i sostenitori di destra che secondo il parere di Nina sono abituati ad assumere comportamenti frivoli e superficiali. Parallelamente a questa storia nel film viene raccontata anche la vita di altri due giovani ragazzi. Si tratta di Giulio (Alessandro Preziosi) e Simonetta (Eva Riccobono). Giulio è il figlio di una nobile e ricca famiglia di industriali, con un carattere arrogante e cinico, mentre Simonetta è una tipa molto più semplice ma allo stesso tempo un po’ svampita con qualche problema con la grammatica specialmente con i congiuntivi. Nina e Giulio un giorno per pura casualità si incontrano e si conoscono. Sin dal primo impatto il loro è odio puro, le profonde convinzioni politiche completamente agli antipodi e i loro caratteri e stile di vita differenti sono motivo di scontro e discussione. Tuttavia ben presto quello che sembrava un odio profondo si trasforma in un grande amore e una travolgente passione che porterà i due innamorati a mettere in secondo piano i loro differenti credi politici.

© Riproduzione Riservata.