PRONTI A MORIRE/ Su La7 il film con Leonardo Di Caprio e Russel Crowe (oggi, 31 agosto 2017)

il film western in prima serata su La7

LEONARDO DI CAPRIO E RUSSEL CROWE NEL CAST

Pronti a morire, il film in onda su LA7 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere western con il titolo in ligua originale inglese The Quick and the Dead ed è stata diretta nel 1995 dal noto regista americano Sam Raimi. Il film, venne proiettato, come pellicola non in concorso al Festival di Cannes nel 1996 e rappresentò l'ultimo lavoro discografico dell'attore Woody Strode, morto poco prima della distribuzione del film e fu dedicato proprio all'interprete americano scomparso. Nel cast troviamo un giovanissimo Leonardo Di Caprio che interpreta il personaggio di Kid, accanto a lui nel cast di Pronti a morire troviamo altri grandi colossi del cinema americano, come Russel Crowe e Sharone Stone. L'attrice protagonista che interpreta Ellen è Sharon Stone. L'interprete americana ha recentemente preso parte a The Disaster Artist, pellicola diretta da James Franco. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La storia del film è ambientata nel 1878 nel vecchio West. Ellen fa ritorno nel villaggio di Redemption con l'intenzione di vendicare l'uccisione del padre, avvenuta molti anni prima per mano dell'attuale sceriffo del paese, John Herod. Ellen ha intenzione di partecipare alla gara che decreterà il pistolero più abile del west che ogni anno Herod organizza mettendo in palio la somma di ben 123 mila dollari. L'uomo non è mai stato battuto fin ad ora e l'intenzione di Ellen è quella di batterlo ed umiliarlo. Durante il suo soggiorno a Redemption, Ellen conosce parte degli abitanti del paesino, con i quali stringe dei veri e propri rapporti di amicizia. Finalmente arriva il giorno del fatidico torneo. Gli sfidanti meno preparati vengo ben presto eliminati. Approdati agli ottavi di finale, la nuova regola introdotta da Herod impone che il pistolero vincente di ogni sfida, uccida il perdente. Arrivano ai quarti Ellen, Kid (figlio illegittimo di John), Cort e lo sceriffo Herod. Quest'ultimo va in sfida proprio con suo figlio Kid che uccide senza ripensamento. Ellen simula la sua morte nello scontro con Cort che sarà dunque lo sfidante finale di Herod. Ma prima che il torneo possa concludersi, il villaggio viene dilaniato da una serie di esplosioni fortissime. Harod cade a terra privo di sensi e quando rinviene trova accanto a se Ellen che finalmente rivela la sua identità. La donna lo sfida e nello scontro finale riesce ad ucciderlo.

