PURCHE' FINISCA BENE - UN MARITO DI TROPPO/ Su Rai 1 il film con Uma Thurman (oggi, 31 agosto 2017)

il film comico in prima serata su Rai 1

UMA THURMAN E COLIN FIRTH NEL CAST

Purchè finisca bene - Un marito di troppo, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.25. Una pellicola comica con il titolo in lingua originale The Accidental Husband che è stata realizzata nel 2008 e diretta da Griffin Dunne. Il film, vede tra i suoi protagonisti alcuni grandi attori del cinema americano come Uma Thurman, Colin Firth e Isabella Rossellini. Uma Thurman è nota per il ruolo di Mia nel famoso film diretto da Quentin Tarantino dal titolo Pulp fiction. Per la sua interpretazione, la Thurman ricevette una nomination agli Oscar. Le scene del film Un marito di troppo (purché finisca bene) si sono concentrate principalmente a New York. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Patrick Sullivan, agente dei vigili del fuoco di New York, l'uomo, è in procinto di sposarsi con Sofia, grande appassionata dello show radiofonico noto come Real Love. La stessa conduttrice del programma invita Sofia a ponderare meglio sulla sua decisione di sposarsi. La donna decide così di interrompere la relazione con Patrick che fin da subito incolperà la trasmissioni Real Love per aver causato la fine della sua relazione con Sofia. Patrick è affranto dal dolore e soprattutto accecato dalla sete di vendetta verso la conduttrice dello show, Emma Lloyd. Poco dopo, grazie all'aiuto di un suo caro amico, scopre che quest'ultima sta per sposarsi. L'hacker, amico di Patrick riesce a modificare lo stato di Emma all'anagrafe facendola risultare già sposata proprio con Patrick. La donna, una volta scoperta la verità, crede che per portare tutto alla normalità basti parlare con Patrick, risolvendo così la questione. Ma, al contrario, Patrick si rifiuta di sottoscrivere i documenti per l'annullamento delle nozze e continua a presentarsi agli altri in veste di suo fidanzato. Lo fa anche all'interno della pasticceria in cui Emma è in procinto di decidere quale torta sia adatta per il suo ricevimento di nozze. In quest'occasione, Patrick colpisce positivamente la Bollenbecker, proprietaria di una nota casa editrice che Richard, il vero promesso sposo di Emma, deve necessariamente convincere a pubblicare il suo ultimo romanzo. Ma inaspettatamente succede che Patrick ed Emma si innamorano sul serio, con grande sorpresa dello stesso Richard. Quando però Emma capisce che le intenzioni di Patrick erano esclusivamente dettate da sentimenti di vendetta, lo abbandona tornando da Richard. Ma il giorno delle nozze sarà proprio quest'ultimo a decidere, con grande umiltà di non sposarla. In questo modo lascerà, alla sua amata la possibilità di sposare la persona che ama davvero, ovvero Patrick.

