RED DAWN: ALBA ROSSA/ Su Rai 4 il film con Chris Hemsworth (oggi, 31 agosto 2017)

il film d'azione in prima serata su Rai 4

CHRIS HEMSWORTH NEL CAST

Red dawn: Alba rossa, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 31 agosto 2017 alle ore 21.05. Adrenalina allo stato puro e tanta avventura con la pellicola di genere azione che è stata diretta nel 2012 dal cineasta americano Dan Bradley. Le riprese di questa pellicola sono state effettuate principalmente nei territori dello stato americano del Michigan ed in particolare nei pressi delle famose città di Detroit e Pontiac. Tuttavia alcune scene sono invece state effettuato nello splendido suolo californiano. Nel cast figurano Chris Hemsworth, Adrianne Palicki, Josh Hutcherson e Josh Peck. In questo film è presente tra i protagonisti l’allora giovanissimo attore newyorkese Joshua Michael Peck diventato famoso agli occhi del grande pubblico soprattutto per via della sua interpretazione nella serie televisiva Drake & Josh. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Siamo negli Stati Uniti D’America, un giorno una pericolosa potenza che viene da oltre oceano invade la nazione. Tutta la popolazione è sbalordita e scioccata di quanto sta accadendo. Tutti vorrebbero poter fare qualcosa per salvare se stessi e i propri cari, ma le persone vengono colte da uno shock che rimangono pietrificate senza poter fare molto. Tuttavia l’immane potenza inizia a spargere morte e distruzione per tutta la città, iniziano i primi e cruenti massacri, si aprono i campi di lavoro all’interno dei quali iniziano i primi internamenti. Molti sono coloro che cadono nelle mani del nemico rimanendo vittime indifese di tanta malvagità e crudeltà. Non tutto però sembra perduto per quei pochi superstiti che in qualche modo sono riusciti a passare indenni dinnanzi alla ferocia del nemico. Mossi allora tutti da voglia di riscatto e libertà, i superstiti decidono di fare fronte comune per riuscire in qualche modo a difendersi e anche perché no a sconfiggere e neutralizzare la forte potenza. Tanti gli uomini e le donne valorose che provano a coalizzarsi per trovare un modo per tornare finalmente a quel mondo di pace e tranquillità che era prima la loro nazione. Tra le tante persone impegnate a raggiungere questo importante obiettivo vi è anche un gruppo di giovani studenti che aveva cercato rifugio sulle montagne e che pensa di avere quel quid in più per sconfiggere una volta per tutte il nemico.

