Rosy Abate, La serie / News e anticipazioni: il finale aperto de La Regina di Palermo

Rosy Abate (Giulia Michelini) e Domenico Calcaterra (Marco Bocci)

"Il cadavere carbonizzato rinvenuto in zona portuale è stato sottoposto a esame del Dna. L'identità della vittima è stata accertata: il suo nome è Rosalia Abate". Questo il finale de La Regina di Palermo, il best of di Squadra Antimafia che lascia con l'amaro in bocca gran parte dei fan. Per le opportune smentite, basta guardare i promo dello spin-off: Rosy Abate non è affatto morta, e persino Leonardino sarebbe sfuggito alle grinfie dei suoi aguzzini. In una recente intervista, Giulia Michelini fa intendere che la maternità di Rosy giocherà un ruolo preminente: "Io e Rosy siamo cambiate insieme", si legge sulla Stampa, "anch'io, come lei, sono mamma di uno splendido bambino". Uno spoiler non da poco, se Leonardo fosse davvero vivo. Peccato solo che l'epilogo faccia pensare a tutt'altro: il bambino è vittima di una brutta ferita d'arma da fuoco, e per Rosy non ci sono più speranze. È Domenico Calcaterra a offrirle conforto, così come continuerà a fare (forse) nella nuova serie. Ancora poche le conferme nel cast: tra queste, Raniero Monaco di Lapio, Francesco Ricci, Paola Michelini, Bruno Torrisi, Valentina Carnelutti e Paolo Pierobon.

LE ANTICIPAZIONI

Rosy Abate ha simulato la sua morte e assunto una nuova identità. Da allora, conduce finalmente una vita normale. Si è trasferita in Liguria, lavora come cassiera ed è fidanzata con Francesco, che ignora del tutto i suoi retroscena. Ma il ricordo di quello che è stato ancora la attanaglia: non può dimenticare la sua migliore amica Claudia Mares, rimasta uccisa a seguito di un drammatico incidente. Ed ecco che il passato torna a fare capolino: due mafiosi la contattano per darle informazioni circa una verità a lei molto cara. Come siano riusciti a rintracciarla, resta un mistero. Quel che è certo è che Rosy non può trattenersi dall'accettare l'incontro. Ad affiancarla in questa difficile transizione, anche Filippo De Silva, che avrebbe tratto in salvo suo figlio prima che fosse troppo tardi. Sarebbe stato lui, infatti, a tenere nascosto il bambino per tutto questo tempo, smentendo una delle teorie che vorrebbero il piccolo Leonardo morto per mano di Veronica Colombo.

